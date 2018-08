Constantin Borchers (blaues Trikot) leitete das 1:2 für den MTV Riede ein. Das konnte auch Achims Amer Miry nicht verhindern. (Björn Hake)

Riede. Die Fußballer des MTV Riede sind in der Bezirksliga noch einmal mit dem berühmten blauen Auge davongekommen. Im umkämpften Kreisderby, in dem Schiedsrichter Chris Barnick aus Bremen durch umstrittene Entscheidungen maßgeblich zur Hektik beitrug, glichen die Platzherren gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim einen 0:2-Rückstand noch zum 2:2 (0:1) aus und sicherten sich damit im dritten Spiel das zweite Unentschieden. Großer Rückhalt war wieder einmal Torhüter Marcel Bremer, der mehrere hochkarätige Paraden zeigte. Der Achimer Berkat Karaca sah in der 89. Minute wegen Meckerns die Rote Karte.

Obwohl die Rieder, deren Angriff über weite Strecken zu unentschlossen wirkte, eine desolate Vorstellung zeigten, gingen sie am Sonntag nicht als Verlierer vom Platz. „Das war eine katastrophale Leistung. Nach einer Stunde hatten wir mehr Zugriff, doch wir können mit dem Spiel gar nicht zufrieden sein“, kritisierte Riedes Coach Stephan Hotzan. Andreas Taubhorn, der zusammen mit Bülent Kaksi das Trainergespann bei RWA bildet, sah den Knackpunkt in den Rieder Umstellungen, nach denen viele Diagonalpässe geschlagen wurden. „Wir haben zu spät reagiert. Mit zehn Mann haben wir uns selbst kaputt gemacht. Nach dem 1:0 hätten wir cleverer sein müssen. Wenn der Schiedsrichter schlecht pfeift, müssen wir den Mund halten“, ärgerte er sich.

Die Achimer, die als Aufsteiger die ersten beiden Spiele gewonnen hatten, gingen frech ins Kreisderby. Bei einem Fernschuss von Aleksandar Nesic (6.) war MTV-Keeper Marcel Bremer erstmals auf dem Posten, nur drei Minuten später musste er im Hinauslaufen gegen den laufstarken Ahmet Kaldirici klären. Die erste Rieder Mini-Torchance vergab Constantin Borchers per Drehschuss, indem er den Ball neben das Tor setzte (10.).

Die Gäste hatten fortan die besseren Chancen und waren insbesondere durch Kouassi Yao brandgefährlich (11./14.). Dann sorgte Ovidiu-Catalin Varga per Kopf für das verdiente 1:0 der Gäste (16.). Erstmals waren die Rot-Weißen mit einer Schiedsrichter-Entscheidung nicht einverstanden, als Ibrahim Leilo einen Foulelfmeter forderte (21.) und nicht bekam. Eine gute Aktion über Ahmet Kaldirici und Firat Burc blieb ohne Erfolg (23.). Auf der Gegenseite konnte Kai Schumacher nach einem Steilpass den Ball nicht verwerten (25.). Während die Achimer zu viel meckerten, mussten die Rieder erstmals wechseln. Torben Schumacher hatte sich bei einem Pressschlag mit Salim Kaldirici verletzt und musste Hendrik Meyer den Platz auf dem Rasen überlassen.

Nach dem Wiederanpfiff kam es ganz dick für die Gastgeber. Hatte Torhüter Bremer noch einen Schuss von Leilo entschärft und Hendrik Meyer den zweiten Ball abgeblockt (46.), fing sich der MTV in der 54. Minute gar das 0:2 ein, als Varga aus der Drehung ungehindert vollstreckte.

Die Rieder, die bis dahin erst einen Zähler auf dem Konto hatten und zwangsläufig – auch mit Blick auf das weitere Programm – unter dem größeren Druck standen, steckten aber nicht auf. Zunächst musste jedoch Bremer bei einem Schuss von Karaca sein ganzes Können aufbieten (57.). Riede agierte mit viel Einsatz und wurde in der 67. Minute belohnt. Nach einer von Constantin Borchers eingeleiteten Ballstafette stand Kai Schumacher goldrichtig und traf zum 1:2-Zwischenstand. Danach ärgerte sich Hotzan: „Wir spielen doch nicht das erste Mal Fußball.“ Dann konnte er aber ein zweites Mal jubeln, als Marc Lindenberg per Kopf zum 2:2 (74.) traf.

Die Emotionen kochten in diesem Spiel dann so richtig hoch, als zu allem Überfluss der Achimer Karaca (89.) die Rote Karte wegen Meckerns sah. Schiedsrichter Barnick pfiff das Spiel schließlich nach mehr als sieben Minuten Nachspielzeit ab, obwohl er dieses nicht signalisiert hatte. Unterbrechungen hatte es zuvor aber etliche gegeben.