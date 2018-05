Stephan Hotzan sah in Lilienthal ein schwaches Spiel seiner Mannschaft. (Björn Hake)

Riede. Dass die Luft bei den Bezirksliga-Fußballern des MTV Riede allmählich raus ist, hat sich in den vergangenen Wochen schon mehrmals gezeigt. Was Trainer Stephan Hotzan allerdings am Dienstag von seiner Elf zu sehen bekam, ärgerte den Coach doch ziemlich. Der MTV kassierte beim SV Lilienthal-Falkenberg eine deutliche 0:5 (0:1)-Schlappe.

„Kämpferisch kann ich meiner Mannschaft nicht mal einen Vorwurf machen“, meinte Hotzan. Die Einstellung habe gestimmt. „Fußballerisch war das aber gar nichts. Wir hatten etliche technische Fehler und viele Fehlpässe in unserem Spiel. Das es bei uns aktuell nicht läuft, ist einfach blöd. Wir machen uns zurzeit unsere eigentlich sehr gute Saison komplett kaputt. Das wird jetzt alles ein bisschen hergeschenkt“, redete der Trainer Klartext.

Zur Pause war die Begegnung in Lilienthal jedoch noch längst nicht entschieden. Die Rieder kassierten in Durchgang eins nur einen Gegentreffer, den Alexander Lohs per Strafstoß markierte (38.). Nach der Pause lief die Lilienthaler Tormaschine aber so richtig heiß. Christian Holldorf (47.) und Nils Koehle (59.) stellten zunächst auf 3:0. In der 70. Minute verwandelte Lohs erneut einen Strafstoß. Wiederum eine Minute später stellte Jules-Bertrand Bingana den Endstand her. Die Gäste aus der Samtgemeinde Thedinghausen hatten der starken Offensive der Gastgeber nur wenig entgegenzusetzen.