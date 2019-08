Zwei Tore von Lennart Schröder haben dem MTV Riede nicht gereicht, um sich gegen die Reserve des Heeslinger SC in der Fußball-Bezirksliga durchzusetzen. Der MTV verlor die Partie am Segelhorst trotz großen Aufwands und einem enormen Einsatzwillen mit 2:4 (1:3) und beklagt damit einen Fehlstart. Marc Wurthmann war nach dem Abpfiff zunächst sprachlos. Riedes Coach hatte viele Chancen seiner Elf gesehen, die nicht genutzt wurden. Besonders in der Anfangsphase hätte sein Team den Grundstein für einen Auftaktsieg legen können. Aber sowohl Konstantin Borchers als auch Kai Schumacher brachten den Ball aus besten Schusspositionen nicht am Heeslinger Keeper Patrik Borchers vorbei ins Tor.

In der achten Minute durfte Wurthmann aber jubeln: Mit einem Heber erzielte Schröder das 1:0. Für Ruhe sorgte dies nicht, denn nun wurde der SC stärker und kam durch Keno Enghard zum 1:1 (23.). Zehn Minuten später klingelte es erneut im Kasten von Marcel Bremer. Erneut hatte ihm Enghard das Nachsehen gegeben. Kläglich frei war Jannick Jagels, der zur 3:1-Halbzeitführung des SC schoss (43.). In Durchgang zwei ermutigte Schröder sein Team mit dem 2:3-Anschlusstor zur Aufholjagd (67.). Doch daraus wurde nichts: Adrian Petersen und Thorben Schumacher vergaben Chancen zum 3:3. Als Christoph Stergioulas zum 2:4 (76.) traf, war Riedes Pleite besiegelt.