Bassum. Gleich zwei Mannschaften aus dem Kreisverband Weser-Eyter nahmen an den Aufstiegskämpfen des Nordwestdeutschen Schützenbundes in Bassum teil. Dem Rieder Luftpistolen-Quintett gelang als Zweiter nur mit einem Ring Vorsprung der Sprung in die Landesverbandsliga, das Luftgewehr-Team des SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt (Di-Do-Ho) verpasste diesen trotz erheblicher Steigerung als Fünfter.

Die Rieder (3547 Ringe), die in den beiden Wettkämpfen Christoph Kramer (372/364), Maik Fitz (349/365), Enno Ehlers (360/353), Rolf Heidorn (354/357) Benjamin Tiekötter (346/-) und Ulf Otten (-/327) einsetzten, lagen schließlich drei Ringe hinter GTV Bremerhaven (3550) und nur einen Zähler vor dem enttäuschten SV Haendorf II (3546). GTV und Riede schießen damit in der Saison 2020 in der Landesverbandsliga mit.

Blieb das Di-Do-Ho-Quintett im ersten Durchgang noch unter ihrem wahren Leistungsvermögen, so steigerte sich das Team danach um 44 Ringe und kam auf insgesamt 3732 Ringe. Aufsteiger ist die SSG Wittlage (3791), weiterhin in der Landesverbandsliga bleibt die SGi Buxtehude (3764). Leer gingen neben Di-Do-Ho die SSG Osnabrücker Land-West (3740) und der SV Hahn (3735) sowie drei weitere Teams aus. Für Di-Do-Ho schossen Emily Koppe (374/387), Katharina Grothenn (370/384), Stefanie Juschkat (364/373), Christoph Wagenfeld ( 370/366), Sven Dopmann (-/378) und Fenja Allermann (366/-).