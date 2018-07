Behcet Kaldirici traf zunächst doppelt und verletzte sich dann in der zweiten Halbzeit. (Björn Hake)

Riede. Erst nach dem Elfmeterschießen stand fest, dass der MTV Riede in die zweite Runde des Fußball-Bezirkspokals einzieht. Im Duell zweier Bezirksligisten setzte sich der MTV am heimischen Segelhorst mit 6:4 (0:2, 2:2) gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim durch. "Das Unentschieden nach 90 Minuten ging vollkommen in Ordnung. Und ein Elfmeterschießem ist halt auch immer Glückssache", sagte der siegreiche MTV-Coach Stephan Hotzan. Sein Gegenüber, RW-Trainer Andreas Taubhorn, wusste, dass seine Elf nur mit Pech verloren hatte. "Allerdings muss man auch so ehrlich sein und sagen, dass Riede es schon vor dem Elfmeterschießen hätte klar machen können", meinte der neue Coach des Aufsteigers.

Die Gäste aus Achim hatten aber nicht nur in der Lotterie vom Punkt Pech. Denn in der 60. Minute verletzte sich Behcet Kaldirici. Er konnte nicht weiterspielen und Taubhorn nicht wechseln: Die Rot-Weißen waren mit nur 13 Spielern angereist. Die beiden Ersatzleute standen bei Kaldiricis Verletzung bereits auf dem Platz. Es war zudem der Achimer Doppeltorschütze, der sich verletzte. Kaldirici hatte in der neunten und 14. Minute für die Gäste getroffen.

Danach wachte Riede auf und übernahm das Kommando. Daher waren die Treffer von Luca Johanningmeier (51.) und Timm Wüstefeld (79.) folgerichtig. Die Entscheidung musste dann aber die Lotterie vom Punkt bringen.