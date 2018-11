Bei ihm ist der Knoten geplatzt: Angreifer Constantin Borchers gehört beim positiven Umschwung des MTV Riede zu den tragenden Figuren. (Björn Hake)

Riede. Mit Interimstrainer Nils Krüger ist dem MTV Riede die Wende zum Guten gelungen. Unter seiner Regie ist der Fußball-Bezirksligist ungeschlagen und nun auch nicht mehr auf einem Abstiegsplatz zu finden. Nach vier Punkten in zwei Spielen legte Riede am Sonntag einen weiteren Sieg obendrauf: Zuhause gewann das Krüger-Team mit 4:0 (2:0) gegen den SV Lilienthal-Falkenberg. „Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir waren bissig, haben ein gutes Umschaltspiel gezeigt und hatten viele Torchancen“, bilanzierte der MTV-Coach.

Die Führung hätte schon unmittelbar nach Anpfiff fallen können. Allerdings scheiterte Torben Schumacher in der ersten Minute am Aluminium. Jedoch musste sich der MTV nicht ärgern: Die Tore, sie sollten noch fallen. Den ersten Treffer steuerte Riede aber nicht selbst bei. Nach entschlossener Hereingabe von Marvin Just bugsierte Lilienthals Junior Chi Njuche den Ball ins eigene Netz (29.). „So weit ich es sehen konnte, hatte er eine falsche Fußstellung. Das war unglücklich von ihm“, beschrieb Krüger.

Zur beruhigenden Pausenführung traf dann Constantin Borchers in der 37. Spielminute, bei dem seit der Entlassung von Ex-Trainer Stephan Hotzan der Knoten geplatzt zu sein scheint. Auch Marvin Just kam noch zu seinen Toren: Sein Doppelpack (68./78.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Neben dem Offensivduo der Gastgeber überzeugten aber auch beide Schlussmänner beim MTV Riede. Sowohl Carsten Pape, der wegen muskulären Problemen ausgewechselt werden musste (49.), als auch Marcel Bremer hielten ihren Kasten sauber. „Ich will aber gar keinen hervorheben. Alle harmonieren, es machen alle gut“, lobte Krüger.