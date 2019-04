Mit einem Sieg beim VSK Osterholz-Scharmbeck könnte der MTV Riede frühzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga perfekt machen (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr). „Rechnerisch schnell im sicheren Hafen zu sein, ist weiterhin unsere Zielsetzung“, sagt Riedes Trainer Thorsten Eppler und ergänzt: „Vielleicht kann die Mannschaft am Ende sogar mit einem einstelligen Tabellenplatz auslaufen.“ Gegen den Tabellenvierten dürfte die Favoritenrolle klar verteilt sein: „Wenn man sieht, was Osterholz zuletzt gerissen hat, sind wir Außenseiter. Aber wir wollen dort etwas mitnehmen, zumal wir im Hinspiel auch einen Punkt geholt haben.“ Dieses endete nach einer mutigen Vorstellung 3:3, genau diesen Mut gilt es erneut an den Tag zu legen: „Wir werden nicht die totale Offensive suchen, können aber auch nicht nur verteidigen. Dann ist es eine Frage der Zeit“, glaubt Eppler, der auf Hendrik Meyer (Zerrung) verzichten muss.