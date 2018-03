Per Strafstoß brachte Kai Schumacher Riede in Führung. (Björn Hake)

„Das bessere Team hat verloren. Wir haben das Spiel über die gesamten 90 Minuten bestimmt“, urteilte der Trainer des VSK Osterholz-Scharmbeck, Torsten Just, nach der 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den MTV Riede, der sich dadurch Rang zwei in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zurückeroberte. Da hatte Just sicherlich nicht ganz unrecht. Die Gastgeber verbuchten viel mehr Ballbesitz, bissen sich aber immer wieder an der gut gestaffelten MTV-Abwehr die Zähne aus.

Das Spielgeschehen fand meistens in der Hälfte der Gäste statt. „Wir hatten es in den beiden vorangegangenen Spielen defensiv nicht gut gemacht. Deshalb wollten wir erst einmal hinten sicher stehen. Darunter hat aber auch unsere Offensive gelitten“, erklärte Riedes Coach Stephan Hotzan. Aus dem Nichts heraus kam der Gast zum 1:0, das Routinier Kai Schumacher per Elfmeter (39.) erzielte. Der MTV tauchte auch nach der Pause nur sporadisch vor dem VSK-Kasten auf: Luca-Phillip Johanningmeier zielte mit einem Lupfer aus großer Entfernung drüber. Nach 65 Minuten visierte Torben Maass nach einem Freistoß von Kai Schumacher per Flugkopfball den Pfosten an. Den Abpraller verwertete Constantin Borchers zur Vorentscheidung.

Danach hatte Riede Oberwasser: Elias Witt, Johanningmeier und Constantin Borchers hätten den Sack zumachen können. „Wir hatten die zwingenderen Möglichkeiten“, stellte Hotzan fest. Zwei Minuten vor Ultimo machte Maass dann mit dem 3:0 alles klar. „Über die gesamten 90 Minuten haben wir verdient gewonnen, wenn auch um ein Tor zu hoch“, bilanzierte Hotzan.