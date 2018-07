Stephan Hotzan bekam keinen Sieg seines Teams zu sehen. (Björn Hake)

Baden. Im Rahmen der Badener Sportwoche ist der Fußball-Bezirksligist MTV Riede seiner Favoritenrolle gegen die Oberliga-Reserve des TB Uphusen nicht gerecht geworden. Für die Mannschaft von Stephan Hotzan reichte es nach einem 0:1-Rückstand zur Pause nur noch zu einem Unentschieden. Die Partie endete 1:1. Der Gruppensieg in der Staffel B ist damit für den MTV in weite Ferne gerückt.

Bei ihrem vierten und letzten Gruppenspiel zeigten die Rieder nur wenige gelungene Spielzüge. „Wir haben uns immer wieder technische Fehler erlaubt“, haderte Hotzan. Kreisligist Uphusen indes spielte schnörkellos und setzte immer wieder Nadelstiche. Nach zehn Minuten ging der Außenseiter sogar in Führung, als Andreas Hansen einen schnellen Angriff zum 1:0 abschloss. Die Elf von Hotzan war geschockt und machte noch mehr Fehler.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Rieder zwar zwingender und erarbeiteten sich auch Tormöglichkeiten. Uphusens Torhüter Mirko Frank war allerdings auf dem Posten und hielt den Vorsprung lange Zeit fest. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff der auf zweimal 35 Minuten verkürzten Spielzeit gelang Luca Johanningmeier im Anschluss eines Eckstoßes aber doch noch der Treffer zum 1:1. Den ersten Platz in der Gruppe B kann sich der 1. FC Rot-Weiß Achim am Freitag (20 Uhr) durch einen Sieg gegen den TV Oyten II sichern. Ebenfalls am Freitag (18.30 Uhr) spielt in der Staffel A der TSV Bassen gegen den TSV Thedinghausen.