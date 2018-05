Zeigte sich vor allem von der Einstellung seiner Mannschaft begeistert: Stephan Hotzan, Coach des MTV Riede. (Hake)

Der verflixte April. Fünf Niederlagen und nur zwei Punkte sammelte der Fußball-Bezirksligist MTV Riede im vergangenen Monat und beraubte sich damit aller Chancen auf einen Platz unter den Top Drei. Mittlerweile ist die Truppe von Coach Stephan Hotzan wieder in der Spur und darf dank des umkämpften 3:2 (1:1)-Heimsieges gegen den FSV Hesedorf/Nartum noch auf Pltz vier hoffen.

Zugleich festigte der MTV mit diesen drei Punkten Rang fünf, den sie gegen den SV Pennnigbüttel – Gegner am Pfingstmontag (Anpfiff: 17 Uhr in Riede) – verteidigen wollen. "Und schaffen wir das, wäre das eine herausragende Saison, trotz des Aprils", betonte Hotzan. Ihre gute Ausgangsposition (zwei Punkte Vorsprung) gegenüber Pennigbüttel mussten sih die Rieder hart erkämpfen, denn Hesedorf führte gleich zweifach.

Das 1:0 für die Gäste fiel nach einem "katastrophalen Fehler von uns" (Hotzan) in der 18. Minute. Im Anschluss zeigte sich erstmals das, was in diesem Spiel letztendlich den Unterschied machen sollte: der Rieder Wille. "Die Jungs haben trotz der vielen Rückschläge zuletzt vollen Einsatz gebracht", lobte Hotzan. In Minute 27 wurde dieser Wille durch Torben Schumacher auch in Zählbares umgemünzt.

In Halbzeit zwei sah sich der MTV ab der 54. Minute erneut einem Rückstand ausgesetzt. Aber wieder konterte Riede erfolgreich. Diesmal dauerte es lediglich fünf Minuten, ehe Kai Schumacher den Hesedorfer Führungstreffer egalisierte. Und damit nicht genug, der MTV strich noch alle drei Punkte ein. Torben Meyer erzielte das 3:2 in der 68. Minute. Zwar habe seine Truppe gegen Ende noch zweimal bei Hesedorfer Chancen Glück gehabt, doch schlussendlich sei es "der Wille meiner Mannschaft" gewesen, der ausschlaggebend für den war.