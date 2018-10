Sonderlob vom Trainer: Emrah Tavan zeigte sich mit der Leistung seines Kapitäns Jan-Ole Post sehr zufrieden. (Björn Hake)

Ippensen. Die Bezirksliga-Fußballer vom FSV Langwedel-Völkersen haben erneut die richtige Antwort auf eine Niederlage gefunden: Beim SV Ippensen siegte das Team von Trainer Emrah Tavan mit 1:0 (0:0). Den goldenen Treffer erzielte Jan-Luca Rohlfs (78.). Er köpfte einen Freistoß von Niclas Tiedemann ein. Eigentlich, sagte Tavan, hätte es Elfmeter statt Freistoß geben müssen: „Das Foul an Hermann Babe war im Sechzehner, aber der Schiedsrichter sah es außerhalb.“ Sei es drum – dem FSV, der „vernünftig kombinierte“, reichte auch der Freistoß zum entscheidenden Torerfolg zu kommen.

Grundsätzlich gab es an dem Sieg wenig zu deuteln. Das Team aus Langwedel brachte viel auf den Platz, was zur Stärke gehört. Vor allen in der Defensive stand der FSV ziemlich stabil. „Hier muss man Jan-Ole Post hervorheben. Er hat das gemeinsam mit seinen Teamkollegen souverän gelöst“, lobte Tavan seinen Kapitän. Lediglich einmal musste FSV-Keeper Nientkewitz hinter sich greifen, doch das Resultat verrät: Der Treffer von Ippensens Jannik Klein wurde nicht gegeben. „Das war ein klares Handspiel. Ein Lob an den Schiedsrichter, dass er das gesehen hat“, sagte Tavan. Der FSV-Trainer indes baute eine leichte Überraschung in seine Startelf ein: Ole Richter. „Den habe ich aus der zweiten Mannschaft hochgezogen“, erzählte Tavan. Und Richter wäre auch beinahe gleich zu seinem ersten Torerfolg gekommen. Doch der Langwedeler hatte bei seinen beiden Torabschlüssen in der ersten halben Stunde Pech. Bei seiner Chance in der 26. Minute, beschrieb Tavan, klärte der SVI den Ball auf der Linie.