Dominik Rosenbrock zog im Mittelfeld die Fäden. Nun kehrt der Kapitän dem Klub aber dem Rücken. (Björn Hake)

Der TSV Ottersberg muss den Verlust zweier weiterer wichtiger Spieler verkraften. Wie Drilon Demaku, neuer Sportlicher Leiter des Fußball-Landesligisten, im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigte, verlassen Kapitän Dominik Rosenbrock und Nicklas Falldorf den Wümmeklub. „Das ist schade und tut weh, weil es Ottersberger Jungs sind“, sagte Demaku.

Sowohl Rosenbrock als auch Falldorf haben ihre komplette Laufbahn bislang in Ottersberg verbracht. Beide gehörten überwiegend zum Stammpersonal und liefen bereits in der Spielzeit 2014/2015 für die Wümmekicker in der Oberliga auf. Seitdem haben sie von der Landes- bis zur Bezirksliga einiges erlebt. „Ich habe beide ab der D-Jugend acht Jahre lang trainiert. Wir haben viele Erfolge zusammen gefeiert. Sie hätten es fußballerisch locker drauf, höher zu spielen“, findet der scheidende Sportliche Leiter Markus Bremermann.

Nicklas Falldorf zeigte stets vollen Einsatz. Das wird er ab der kommenden Saison nicht mehr in Ottersberg tun. (Björn Hake)

Private Gründe sowie der zeitliche Aufwand für die Landesliga sorgten aber dafür, dass das Duo dem Wümmeklub den Rücken kehrt. Beide Spieler zieht es zum Rotenburger Kreisligisten FSV Hesedorf/Nartum.

Rosenbrock und Falldorf vergrößern den personellen Aderlass beim TSV Ottersberg. Vor dem Duo gaben bereits Jan Hendrik Stubbmann und Egzon Prcani bekannt, dass sie in der neuen Saison nicht mehr das grün-weiße Trikot tragen werden.