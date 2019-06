Kehrt nach einer Saison beim Landesligisten FC Verden 04 wieder zurück zum SV Vorwärts Hülsen: Bastian Rosilius. (Björn Hake)

Gute Nachrichten für den SV Vorwärts Hülsen und auch speziell für Trainer Marc Jamieson: Die Bezirksliga-Fußballer haben einen neuen Keeper verpflichtet. Neu ist aber nur teils richtig, denn mit Bastian Rosilius kommt einer zurück, der bereits in der Saison 2017/2018 das Trikot des SVV getragen hat. Zuletzt lief er für den Landesligisten FC Verden 04 auf, sein Abgang stand aber schon länger fest. „Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Bastian ist einer der besten Keeper im Kreis. Nun ist diese Baustelle geschlossen“, sagte Teammanager und Co-Trainer Jan Twietmeyer. Heißt, dass auch Marc Jamieson durchatmen kann. Der Chef-Coach hatte in der vergangenen Saison oft selbst im Tor stehen müssen, betonte jedoch nach der Spielzeit, dass er das in der kommenden keinesfalls wieder machen wolle.