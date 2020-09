Ob Faruk Celik (blaues Trikot) und der TB Uphusen die drei Punkte behalten dürfen, steht noch nicht final fest. (Björn Hake)

Eigentlich war es nur eine ganz normale Spielszene in einem umkämpften Derby in der Fußball-Oberliga zwischen dem Rotenburger SV und dem TB Uphusen. In der 83. Minute sah Uphusens Burak Yigit die Gelbe Karte wegen Zeitspiels. So weit, so normal. Was Schiedsrichter Jens Kampling jedoch übersah: Der Abwehrspieler hatte bereits in der ersten Halbzeit eine Verwarnung kassiert und hätte folgerichtig mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen. So durften die Arenkampkicker das Spiel, das sie am Ende knapp mit 3:2 gewannen, mit elf Mann auf dem Platz beenden.

Die Rotenburger haben noch am Sonntag Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt, wie der Sportliche Leiter des RSV, Torsten Krieg-Hasch, bestätigte. „Uns war relativ schnell klar, dass der Uphuser Spieler zweimal Gelb gekriegt hat. Das ist für mich ein klarer Regelverstoß und keine Tatsachenentscheidung“, sagte Krieg-Hasch im Gespräch mit unserer Zeitung. Für den Sportlichen Leiter ist die Beweislage klar: „Bei Sporttotal ist die erste Gelbe Karte zu sehen, in der Zeitung dann die zweite.“ Ob diese Beweislage für einen erfolgreichen Einspruch ausreicht, steht noch nicht fest. Der NFV-Spielausschussvorsitzende Jürgen Stebani wollte sich auf Nachfrage nicht äußern, da er bislang noch keine Einsicht in den Spielbericht hatte.

Krieg-Hasch betonte, dass der Einspruch nicht gegen den Gegner gehen würde. „Da kann Uphusen nichts für. Ich habe Florian Warmer (Uphusens Sportlicher Leiter; Anm. d. Red.) am Sonntag angerufen und ihn über den Einspruch informiert. Solch einen Einspruch würde jeder Sportliche Leiter machen“, ist er überzeugt. Florian Warmer wiederum will das weitere Vorgehen abwarten. „Es ist Rotenburgs gutes Recht, Einspruch einzulegen“, sagt der Sportliche Leiter des TBU. Wann mit einer finalen Entscheidung zu rechnen ist, bleibt zunächst ungeklärt. Bis die beiden Vereine endgültige Gewissheit haben, behalten die Arenkampkicker die drei eingefahrenen Punkte auf ihrem Konto.