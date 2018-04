Eugen Schlegel traf für Uesen in der Nachspielzeit. (Björn Hake)

Landkreis Verden. In der Fußball-Kreisliga hat der 1. FC Rot-Weiß Achim im Spitzenspiel gegen den TSV Achim dank des späten Tores von Ovidiu-Catalin Varga einen Erfolg gefeiert. Verfolger bleibt der FC Verden 04 II, der gegen Dörverden einen hohen Sieg einfuhr. Fischerhude kam im Nachbarschaftsderby gegen Oyten II nur zu einem Unentschieden. Der TSV Ottersberg II trat gegen Dauelsen nicht an. Weil es nach den Absagen gegen Achim und Verden bereits das dritte Mal war, dass das Team von der Wümme keine spielfähige Mannschaft zusammenbekam, steht es als erster Absteiger fest.

FC Verden 04 II - TSV Dörverden 4:0 (0:0): Vor der Pause taten sich die Verdener noch schwer mit ihrem Gegner. „Dörverden stand in der Defensive sehr gut. Wir haben uns keine zwingenden Chancen erarbeitet“, sagte FC-Coach Oliver Rozehnal. Dies wurde erst besser, als Verdens Coach Nicolas Brunken nach einer knappen Stunde wechselte. Plötzlich gab es Lücken in der Defensive der Gäste, die zudem unachtsam waren, als Hamdin Özer einen Freistoß schnell ausführte und zum 1:0 traf (60.). Zwei Minuten später war Brunken zur Stelle und erhöhte auf 2:0. „Mit dem Tor war das Spiel entschieden“, strahlte Rozehnal, der noch zwei weitere Treffer seines Torjägers sah (78./89.) und somit den Mann des Tages eingewechselt hatte.

TSV Bierden - SV Hönisch 1:3 (0:2): Bierdens neuer Coach Dennis Lange hat nach der Pleite gegen den SVH die Hoffnung auf den Klassenverbleib noch nicht aufgegeben. „Moral und Willenskraft sind bei uns noch immer bestens. Leider haben wir gegen Hönisch unsere guten Chancen nicht genutzt und so gegen ein cleveres Team verloren“, sagte Lange. Der SVH führte zur Pause nach den Toren von Kevin Fefer (21.) und Moritz Ackermann (36.) mit 2:0. Nach vergebenen Möglichkeiten durch Marcel Sievers nutzte Fefer einen Konter zum 0:3 (74.). Dennis Helfer gelang für Bierden nur noch das Anschlusstor (74.).

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TV Oyten II 0:0: Die Gastgeber waren deutlich feldüberlegen. Das Team von Trainer Jens Lellek verstand es aber nicht, die guten Chancen auch in Tore umzumünzen. „Wir waren beim Torabschluss schlicht zu harmlos“, sagte TSV-Pressesprecher Harald Steege. Die beste Möglichkeit ließ Kilian Grimm aus, als er eine Hereingabe von Jannis Krenz nicht nutzte (30.).

TSV Lohberg - TSV Thedinghausen 1:4 (0:1): Die Lohberger müssen weiterhin auf ihren ersten Sieg im Jahr 2018 warten. Trotz der hohen Pleite sah Henrik Dreyer aber eine ausgeglichene Partie, die auch seine Elf hätte gewinnen können. „Thedinghausen hat seine Chancen konsequent genutzt und wir nicht“, meinte der Lohberger Trainer. Vor der Pause traf Dennis Buttkus zum 0:1 (40.). Per Foulelfmeter erhöhte derselbe Spieler auf 0:2 (51.). Mit einem Doppelpack machte Hendrik Günter (59./83.) alles klar für die Gäste. Das Ehrentor durch Christoph Gerdes fiel erst in der Schlussminute. „Nutzen Cedric Rosebrock und Florian Langmann vor der Halbzeit ihre Chancen, geht das Spiel anders aus“, sagte Dreyer.

TSV Achim - 1. FC Rot-Weiß Achim 0:1 (0:0): Zum Stadtderby kamen mehr als 150 Zuschauer. Die Besucher mussten bis in die Nachspielzeit warten, ehe sie den entscheidenden Treffer sahen. Es war das Tor durch Varga, der eine scharfe Hereingabe mit dem Kopf gerade so erreichte. „Die Partie hatte nicht gehalten, was sie im Vorfeld versprach“, meinte TSV-Trainer Jens Dreyer. Beide Mannschaften erlaubten sich nach Ansicht des Übungsleiters zu viele Fehlpässe und hatten nur wenig Struktur in ihrem Spielaufbau. „Natürlich bin ich über das Ergebnis enttäuscht. Ich hatte schon mit einem Punkt gerechnet, als die Partie in die Schlussphase ging“, sagte Dreyer. Der TSV Achim besaß kurz nach dem Seitenwechsel seine beste Chance, um das Spiel zu entscheiden. Ahmet Kaldirici trat zu einem Strafstoß an, hatte aber Pech: Denn der Ball rasierte nur den Außenpfosten. „Geht der rein, dann sieht das ganze Spiel sicher anders aus“, meinte Dreyer, der nach Spielende noch eine Rote Karte beklagte. Diese bekam Behcet Kaldirici, der sich mit dem Spielausgang nicht anfreunden wollte und vehement mit dem Schiedsrichter meckerte und diesen dabei beleidigt haben soll.

TB Uphusen II - TSV Uesen 2:2 (1:0): Kein gutes Haar ließ Uphusens Trainer Michael Hansen am Unparteiischen, der nach seiner Meinung viele Fehlentscheidungen traf und ohne Grund sieben Minuten nachspielen ließ. In dieser Nachspielzeit gelang Uesen das 2:2 durch Eugen Schlegel. Beide Teams agierten auf gutem Niveau. Nach sehenswertem Pass von Pascal Schubert markierte Tim Melzer das 1:0 (5.). In der 30. Minute gelang Mande Sidibe ein weiterer Treffer für den TBU, der aber wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung fand. „Die Fahne des Assistenten blieb sogar unten. Es war eine Zumutung, dieses Tor nicht anzuerkennen“, ereiferte sich Hansen, der nach einer Stunde eine weitere, für ihn unfassbare Entscheidung hinnehmen musste. Nach Foul von Nusret Kaya an Thorben Scholz zeigte der Referee auf den Strafstoßpunkt. „Niemals Elfmeter“, schimpfte Hansen. Uesens Sebastian Wesseler ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und traf zum 1:1 (56.). Fast im Gegenzug gelang Melzer der Treffer zum 2:1 für Uphusen. Zum Sieg reichte es aber nicht, weil Schlegel die letzte Chance für Uesen zum Ausgleich nutzte.