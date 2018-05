Aykut Kaldirici kann mit dem TSV Achim noch die Meisterschaft gewinnen. (Björn Hake)

Landkreis Verden. In der Fußball-Kreisliga hat Tabellenführer FC Rot-Weiß Achim durch seinen Sieg im Stadtderby gegen den TSV Uesen einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft zurückgelegt. Gefährlich kann ihm im Endspurt nur noch der TSV Achim werden, der beim TSV Fischerhude-Quelkhorn gewann. Aus dem Titelrennen ausgeschieden ist der FC Verden 04 II, der beim SV Hönisch verlor. Schlusslicht TSV Bierden setzte sich gegen Lohberg dank des Treffers von Vittorio Zambrano durch und der TSV Dauelsen verlor beim TV Oyten II.

TV Oyten II - TSV Dauelsen 4:1 (2:0): Das Team von Abdoul Bouba zeigte sich von Beginn an engagiert. Es erarbeitete sich gute Chancen, sodass Dauelsen in der Defensive ordentlich zu tun bekam. Letztlich führte eine Unachtsamkeit des Dauelser Abwehrspielers Kubilay Ucan zum 1:0 durch Mario Sonntag, der auch das 2:0 für den TVO erzielte. Ein Freistoßtor zum 3:0 brachte die Vorentscheidung. Das Team von Gästetrainer Ralf Müller kam zwar auf 1:3 heran, schaffte aber keine Wende mehr. Henry Garbrecht machte im Anschluss eines Konters alles klar und markierte das 4:1 für das Team von Bouba.

1. FC Rot-Weiß Achim - TSV Uesen 2:1 (2:1): „Jetzt wollen wir natürlich Meister werden“, freute sich Achims Trainer Costa Efeoglu nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft hatte im Stadtderby das Geschehen im Griff und in Ovidiu-Catalin Varga seinen Matchwinner. Varga markierte beide Tore für die Rot-Weißen vor der Halbzeit (10./35.). Die Uesener kamen durch einen strittigen Strafstoß, den Sebastian Wesseler verwandelte, noch vor der Pause auf 1:2 heran (30.). Doppeltorschütze Varga, der im zweiten Durchgang noch zwei sehr gute Torchancen besaß, nutzte diese nicht. Fünf Minuten vor Schluss fiel Varga auch negativ auf, als er sich zu einer Tätlichkeit an Uesens Lennart Kohlscheen hinreißen ließ. Die Rote Karte zeigte der Unparteiische allerdings nicht. „Achim hat verdient gewonnen. Aber das Verhalten der Spieler geht gar nicht“, sagte Uesens Coach Lars Krooß.

TSV Thedinghausen - TB Uphusen II 7:1 (4:0): Nach der Finalniederlage im Kreispokal läuft beim TBU nichts mehr zusammen. Die Oberliga-Reserve hatte an der Eyter keine Chance und lag bereits zur Pause hoffnungslos zurück. Die Platzherren spulten ihr Pensum herunter, nachdem sie bereits vor dem Anpfiff ihren Torjäger Dennis Buttkus verabschiedet hatten, der sich kurz vor der Pause noch einmal in die Torschützenliste eintrug. Er traf zum 4:0 (38.). Zuvor hatten Mario Ohmes (14.) sowie David Hillmann (17.) und Torben Lange (30.) getroffen. Auch nach dem Seitenwechsel musste sich das Team von Sven Gudegast nicht besonders anstrengen, um weitere Tore zu erzielen. Der TBU zeigte nur wenig Gegenwehr und ergab sich seinem Schicksal. Allerdings sollte es noch zum Ehrentor reichen, welches Adrian Schaeffer gelang (74.). Für Thedinghausen trafen Hillmann (68.), Niklas Gudegast (81.) und Mario Ohmes (89.) in Durchgang zwei und schossen das Team zum höchsten Saisonsieg.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Achim 1:4 (1:1): Durch den Erfolg an der Wümme wahrten die Achimer ihre Chance auf den Titel. Anfangs sah es aber nicht so aus, als sollte das Team von Jens Dreyer die Punkte mitnehmen. Die Gastgeber drückten auf das Tempo und gingen durch Malte Nord in Führung (3.). Mit zunehmender Spielzeit lief es besser für die Gäste, die kurz vor der Pause durch Aykut Kaldirici zum 1:1 ausglichen (44.). Ahmet Kaldirici verwandelte nach einer Stunde einen Foulelfmeter und führte Achim damit auf die Erfolgsspur. Aykut Kaldirici (78.) sowie Tobias Pröttel (88.) schossen die weiteren Tore für den Tabellenzweiten, der nun seine Spiele gegen den FC Verden 04 II und Hönisch gewinnen muss sowie auf einen Ausrutscher von Tabellenführer Rot-Weiß Achim gegen Dauelsen hofft.

SV Hönisch - FC Verden 04 II 2:1 (0:1): Eine starke Leistung bescheinigte Ricardo Seidel seinem Team. Der Coach des SVH war besonders von seinen beiden Innenverteidigern Jan Hammer und Janik von Hollen sowie seinem als Sechser aufgebotenen Edward Kelsch angetan. „Unsere Defensive hatte alles im Griff gegen einen starken Verdener Angriff“, sagte Seidel, dessen Team vor der Pause durch ein Kopfballtor von Marcel Kruse in Rückstand lag (41.). In Halbzeit zwei drehten Felix Hellwinkel (48.) und Moritz Ackermann (83.) das Spiel zu Gunsten der Hönischer, die in der Tabelle auf Rang sechs kletterten.

TSV Bierden - TSV Lohberg 1:0 (0:0): Seinen insgesamt dritten Saisonsieg feierte Schlusslicht Bierden dank des Treffers von Vittorio Zambrano. Nach einer Stunde nutzte Zambrano eine Unsicherheit des Lohberger Keepers Alexander Jeck und bugsierte den Ball im Nachsetzen zum Treffer des Tages über die Torlinie. Es war eine ausgeglichene Partie, die die Besucher in Bierden sahen und mit dem dritten Sieg der Gastgeber endete. „Unter dem Strich war es ein glücklicher Erfolg für unsere Mannschaft. Aber ich muss auch anmerken, dass das Team gezeigt hat, das es noch lebt und die Spiele nicht einfach so daher schenkt“, sagte Axel Viohl, der als verantwortlicher Coach an der Seitenlinie stand.