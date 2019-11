Firat Burc und seinen Teamkollegen fehlte vor dem Tor das Glück. Auch deshalb verlor der 1. FC Rot-Weiß Achim sein Heimspiel gegen Schwanewede. (Björn Hake)

Das Wichtigste, um im Fußball erfolgreich zu sein, hat der 1. FC Rot-Weiß Achim am Sonntagnachmittag verpasst. Der Bezirksligist hatte in seinem Heimspiel gegen den FC Hansa Schwanewede etliche Chancen, brachte aber bei keiner den Ball im Tor unter. Das gelang jedoch den Gästen. Die Schwaneweder gewannen mit 2:0 (1:0) bei den Rot-Weißen, die die Hinrunde durch die Niederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz abschließen.

Sauer auf sein Team war RW-Trainer Costa Efeoglou nach Spielende jedoch nicht. „Meine Spieler haben alles so gemacht, wie wir es abgesprochen haben“, sagte der Coach. „Wir hatten sehr viel Ballbesitz und haben über 90 Minuten das Tempo hochgehalten.“ Daraus resultierten viele gute Chancen. Laut Efeoglou hatte allein Faruk Senci mehrere hundertprozentige Möglichkeiten, um für die Gastgeber zu treffen. Das Problem war aber eben, dass der Ball einfach nicht ins Tor der Gäste wollte.

Der FC Hansa Schwanewede erwischte die Rot-Weißen hingegen kalt. Bereits in der vierten Minute ging der Aufsteiger in Führung. Nach einem langen Steilpass kam FC-Spieler Daniel Gaese an die Kugel und vollendete den Angriff mit der 1:0-Führung. Bis zum zweiten Treffer sollte es lange dauern. Erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit stellte Phillip-Malte Barnat den Endstand her (90.+5). Zwischen diesen Treffern lagen die Chancen der Achimer, die allesamt nicht genutzt worden sind.