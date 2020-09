Nimmt in Moers die Rolle des Zuschauers ein: Mittelblocker Artem Tscherwinski. (Björn Hake)

Es gibt Gäste, die gerne in der eigenen Halle empfangen werden. Genauso gibt es aber auch das Gegenteil. Letzteres trifft auf den TV Baden zu, wenn er zum Moerser SC reist. Denn seine beiden Gastspiele beim MSC hat der TVB in der 2. Bundesliga Nord gewonnen – jeweils mit 3:2. Nun kehren die Badener in die Halle zurück, in der sie bisher so erfolgreich waren. Angepfiffen wird die Begegnung zwischen Moers und Baden am Sonntag um 16 Uhr.

Werner Kernebeck war Trainer des TV Baden, als sein Team in der Vorsaison beim früheren Erstligisten gewonnen hat. „Man kann schon sagen, dass wir gerne dahin fahren. Moers ist immer eine Reise wert“, sagt der Coach schmunzelnd. Obwohl die Schwarzen-Weißen zweimal bei dem Traditionsklub gewonnen haben, sieht er sein Team diesmal in der Außenseiterrolle. „In diesem Jahr sind die Voraussetzungen komplett andere. Moers hat sich unter anderem mit zwei Spielern aus der ersten Liga verstärkt. Für mich ist der kommende Gegner der große Titelfavorit“, lobt Kernebeck den Kontrahenten des zweiten Spieltags.

Zwei Ausfälle beim TVB

Im Gegensatz zum TV Baden hat der Moerser SC sein ersten Saisonspiel jedoch verloren. Während der TVB im Lahof den SV Warnemünde mit 3:0 besiegte, unterlag der MSC mit 1:3 beim TuS Mondorf. „Ich denke, dass Moers das Spiel ein bisschen zu leicht genommen hat. Das wird ihnen gegen uns nicht passieren. Für uns wird es schwierig, dort erneut zu punkten“, findet Kernebeck. Der Trainer verdeutlicht aber auch, dass sein Team die Partie nicht herschenken werde. „Denn unser Ziel ist es immer, etwas mitzunehmen.“

Verzichten muss Kernebeck in Moers auf zwei Spieler: Mittelblocker Artem Tscherwinski hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und pausiert. Zuspieler Moritz Wanke ist zwar wieder im Training, „aber er ist noch nicht so weit, um wieder auf der Platte zu stehen“, kündigt Kernebeck an.