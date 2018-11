Er soll die Abwehr verstärken und auch in der Offensive für Gefahr sorgen: Achim/Badens Jan Mühlbrandt. (Björn Hake)

Achim. Handballspiele in der Lahofhalle haben immer ihren besonderen Reiz. Denn die Atmosphäre ist in der engen Halle in Baden fast einzigartig. Nach einer gefühlten Ewigkeit trägt die SG Achim/Baden an diesem Freitag wieder ein Heimspiel in der Oberliga Nordsee im Lahof aus. Die Nachholpartie gegen die HSG Delmenhorst steht ab 20.30 Uhr an. Zwei Tage später muss die SG Achim/Baden wieder ran. Sie bestreitet dann die dritte Runde im Verbandspokal. Auf das Team von SG-Trainer Tobias Naumann wartet also ein sportliches Wochenende.

Ursprünglich sollte das Duell mit dem Aufsteiger aus Delmenhorst am 3. November ausgetragen werden – und zwar in der Gymnasiumhalle. Weil dort aber ein Fehler bei der Reinigung des Hallenbodens gemacht worden war (wir berichteten), musste die Begegnung zwischen der SG und der HSG nicht nur terminlich, sondern auch örtlich verlegt werden. Zudem ist nicht nur die Partie gegen Delmenhorst betroffen. Auch das übernächste Heimspiel der SG Achim/Baden wird in der Lahofhalle ausgetragen. Am 24. November ist dort ab 19 Uhr der TV Cloppenburg zu Gast.

Doch zuvor steht der Vergleich mit der HSG an. Statistisch gesehen kann es nur einen Sieger geben – die SG Achim/Baden. Denn das Naumann-Team hat in dieser Saison alle Heimspiele gewonnen. Die Gäste aus Delmenhorst sind in der Fremde dagegen noch punktlos. Thorben Schmidt, Co-Trainer der Gastgeber, warnt jedoch vor dem Aufsteiger. „Vor allem ist Tim Coors zu beachten“, sagt Schmidt über den früheren Zweitligaspieler. „Außerdem haben die gute Torleute. Da müssen wir vorne konzentriert und mit Druck spielen.“ Und auch mutiger als zuletzt beim OHV Aurich. In Ostfriesland verlor die SG Achim/Baden zuletzt klar mit 21:35.

Diese Niederlage hat für Jörg Rademacher indes kaum eine Bedeutung. In Aurich würden noch viele Mannschaften verlieren, meint der Trainer der HSG Delmenhorst. Zudem ist auch dem erfahrenen Coach die Heimstärke der SG nicht verborgen geblieben: „Achim hat eine gute Mannschaft und bringt viel Qualität auf die Platte. Zu Hause hat die SG zudem immer gewonnen. Das wird eine Riesenherausforderung für uns. Aber wir schenken sicher nichts freiwillig her.“

Die Sieben von Tobias Naumann muss bei der Rückkehr in die Lahofhalle jedoch auf einige Spieler verzichten. Jannis Jacobsen, Jan Wolters und Marvin Pfeiffer sind verletzt. Fabian Balke ist im Urlaub. Zudem ist der Einsatz von Marvin Rauer sehr fraglich. „Das ist natürlich nicht perfekt“, sagt Schmidt. „Dafür steht aber Jan Mühlbrandt im Kader. Er wird auch unserer Abwehr guttun.“

Durch die Verlegung der Ligapartie ist das zweite Ereignis des Wochenendes – die dritte Runde im Verbandspokal – bei der SG Achim/Baden durchaus in den Hintergrund gerückt. Bereits nach der deutlichen Pleite beim OHV Aurich hatte Tobias Naumann erklärt, dass der Fokus an diesen Tagen nicht auf dem Erreichen des Final Fours liegt. Dabei waren die Achimer zuletzt eine Art Dauergast des Abschlussturniers: Sowohl 2017 als auch 2016 hatte die Naumann-Sieben dieses erreicht und sich vor zwei Jahren sogar den Pokal gesichert. In Diekholzen bekommt es die SG mit dem TuS Vinnhorst, den Sportfreunden Söhre sowie der SG Börde Handball zu tun (Sonntag ab 13.30 Uhr). Nur der Sieger des Viererturniers erreicht das Final Four.