Für Jürgen und Daniel Schröder ging es von Platz 38 auf Rang 67. (PS Laser Racing)

San Juan de Marcona. Bislang gleicht die Rallye Dakar für Jürgen Schröder und seinen Sohn Daniel einer Berg- und Talfahrt. Nach dem verpatzten Auftakt und einer starken Aufholjagd im Laufe der zweiten Etappe mussten die beiden Thedinghäuser beim dritten Abschnitt des Motorsport-Klassikers einen ordentlichen Rückschlag wegstecken. Die Schröders sind mit ihrem Nissan im Gesamtklassement weit zurückgefallen. „Nach Problemen und dem Verlust von mehr als vier Stunden wurden die beiden bis auf Platz 67 in der Gesamtwertung zurückgeworfen“, berichtete Teamsprecher Gerhard Schneider von einer misslungenen Etappe.

Am dritten Tag der Dakar 2019 ging es für Fahrer Jürgen Schröder und Navigator Daniel Schröder in Peru von San Juan de Marcona nach Arequipa. Die Etappe hatte eine Gesamtlänge von 798 Kilometern, die Sonderprüfung war 331 Kilometer lang. Wer die Etappe auf der Facebook-Seite des Teams PS Laser Racing verfolgt hat, der konnte bereits erahnen, dass die Schröders in Südamerika mächtig zu kämpfen hatten. Denn die beiden hingen lange Zeit zwischen den Wegpunkten drei und vier fest. Die Folge: Sie wurden im Klassement immer weiter nach hinten gereicht. Nach Etappe zwei hatte das Vater-Sohn-Gespann noch Platz 38 belegt.

„Nach anfänglichen Problemen bei der Navigation und Festfahren in den weichen Dünen verloren sie viel Zeit“, sagte Schneider. „Mehrfach mussten die beiden nach der richtigen Richtung suchen.“ Hinzu kam dann noch, dass nach einem Sprung am Nissan ein Problem mit dem Öldruck auftrat. Die Schröders stoppten, um nach der Ursache zu suchen. „Optisch war kein Schaden feststellbar. Sie nahmen bei der Weiterfahrt aber Tempo raus, um keinen Motorschaden zu riskieren. Später stellte sich heraus, dass nur ein Sensor, der den Öldruck kontrolliert, defekt war“, sagte Schneider.

Wechsel an der Spitze

Unterdessen hat sich Stephane Peterhansel auf der dritten Etappe den Tagessieg geschnappt und schob sich in der Gesamtwertung auf den dritten Platz vor. Darüber hinaus gab es an der Spitze erneut einen Wechsel: Das Klassement wird nun wieder von dem katarischen Motorsportler Nasser Al Attiyah angeführt, der sich bereits bei der ersten Etappe den Tagessieg gesichert hatte.