Nicolai Gräpler (links) trat in der jüngeren Vergangenheit häufig als Torschütze in Erscheinung. Gegen Rotenburger blieb ihm ein Treffer jedoch verwehrt. (Björn Hake)

Etelsen. Enttäuscht seien sie gewesen, Ernüchterung habe sich breit gemacht. „Es hat sich schon ein bisschen nach einem verlorenen Endspiel angefühlt“, sagte Nils Goerdel, Trainer des TSV Etelsen, nachdem seine Mannschaft das Heimspiel gegen den Rotenburger SV mit 0:1 (0:0) verloren hatte. Die Niederlage ist für Etelsen gleichbedeutend mit einem Rückschlag im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga. Die Schlossparkkicker bleiben durch die Pleite in der gefährlichen Zone stecken. Jetzt bleiben der Goerdel-Elf noch vier Spiele, um den Klassenerhalt zu erreichen.

Mit dem RSV habe man am Sonnabend eine Mannschaft empfangen, die nicht unbedingt mit der allergrößten Spannung aufgetreten sei. Doch es gab aufseiten der Gastgeber ein Problem, denn der TSV Etelsen ließ vor allem im ersten Durchgang die nötige Einstellung vermissen. „Bei uns hat der Zug im Spiel nach vorne gefehlt“, sagte Goerdel. „Das lag vielleicht auch daran, weil wir zurzeit so viele Spiele zu absolvieren haben. Das Team wirkte auf mich irgendwie platt. Die richtige Einstellung wurde anfangs nicht gefunden.“

Das habe sich mit dem Seitenwechsel jedoch gebessert, berichtete der Coach des TSV Etelsen: „Aber so richtig zielstrebig haben wir nach vorne auch nicht gespielt.“ Und so wurde das RSV-Bollwerk, wie Nils Goerdel die Defensive des Wümmeklubs im Vorfeld der Partie bezeichnete, nur selten gefordert. „Zweimal hatten wir dann aber doch die Chance, um in Führung zu gehen“, meinte Goerdel. Doch sowohl Bastian Reiners als auch Yannik Funck ließen ihre Chancen ungenutzt verstreichen.

Einwechselspieler trifft zum Sieg

Die Gäste um ihren Coach Tim Ebersbach fanden in der Offensive nur selten statt. Einmal jubeln durfte der Tabellenvierte aber dennoch. Per Konter waren die Rotenburger am Schlosspark erfolgreich. Den schnellen Gegenstoß schloss Marcello Eduardo Menezes Muniz in der 80. Minute mit dem 1:0 ab. Dabei war der Torschütze noch gar nicht lange auf dem Platz gewesen. Denn Ebersbach hatte Muniz tatsächlich in jener Minute eingewechselt, in der das Tor fiel. „Natürlich ist das Resultat ernüchternd. Aber es hilft ja nichts, wir haben jetzt noch vier Spielen, in denen wir den Abstieg noch verhindern können“, sagte Nils Goerdel.