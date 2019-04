Bremerhaven. Die Erkältungswelle, die unter der Woche bei den Landesliga-Handballerinnen des TV Oyten III zugeschlagen hatte, hat sich am Sonntagnachmittag im Auswärtsspiel gegen die LTS Bremerhaven negativ ausgewirkt. Die Gastgeberinnen aus der Seestadt gewannen das Duell mit dem Tabellenletzten mit 27:22 (10:11). Der TVO bleibt damit bei neun Pluspunkten. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt für das Schlusslicht fünf Zähler. Die Oytenerinnen haben jedoch den Vorteil, dass sie noch zwei Spiele mehr zu absolvieren haben als die Konkurrenz im Abstiegskampf.

In der ersten Halbzeit legte Oyten eine starke Aufholjagd hin: Die Gäste lagen in der achten Minute mit vier Toren im Hintertreffen (3:7), kamen aber wieder ran. Beim 9:9 war der Ausgleich hergestellt. Wenig später ging das Team um TVO-Interimstrainerin Merle Blumenthal mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause – 11:10.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange ausgeglichen. Als Bremerhaven mit 22:21 führte, war noch nicht auszumachen, wer das Spiel gewinnt. Wenig später aber schon: Denn die LTS Bremerhaven zog mit einem 5:0-Lauf auf 27:21 davon und entschied die Begegnung damit.