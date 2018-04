Nicolas Karnick traf für den TV Sottrum siebenmal. (Björn Hake)

Bremerhaven. Der TV Sottrum musste am 21. Spieltag in der Handball-Landesliga der Männer einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Nachdem die Hoffnungen auf den Ligaverbleib an der Wieste nach zuletzt 6:2 Punkten aus den vergangenen vier Spielen zurückgekehrt waren, unterlag die Sieben von Coach Norbert Kühnlein nun in Bremerhaven beim TV Gut Heil Spaden. Die Niederlage fiel zudem deutlich aus. Mit 24:35 (12:16) musste sich der TVS geschlagen geben.

Da der SVGO Bremen im Nachbarschaftsduell gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II mit 31:36 den Kürzeren gezogen hat, bleiben die Sottrumer allerdings auf Platz zwölf und damit über dem Strich. Der Abstand zum TV Oyten auf Platz zehn der Tabelle beträgt nach dem Erfolg der „Vampires“ gegen die HSG Delmenhorst II inzwischen vier Zähler.

Beim TV Spaden waren die Gäste gut aus den Startlöchern gekommen. Nach einem Treffer von Hendrik Splittgerber stand es 6:4 für den TVS (6.). In der Folge wendete sich das Blatt jedoch: Nach dem 9:9 (18.) zogen die Seestädter mit einem 4:0-Lauf auf 13:9 davon. Den Vorsprung behauptete das Heimteam bis zum Wechsel. In Durchgang zwei bot sich den Zuschauern ein unverändertes Bild. Über 20:13 (34.) bauten die von Jörg Muszynski trainierten Spadener die Führung bis auf zehn Treffer aus – 33:23 (56.). Acht Sekunden vor dem Ende zeichnete Jonas Stelling mit seinem vierten Treffer für den Endstand verantwortlich. Für die ohne Eric Kruse angetretenen Gäste erzielte Linkshänder Nicolas Karnick sieben Tore, fünfmal war Hendrik Splittgerber erfolgreich.