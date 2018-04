Für die A-Formation des 1. TSC Verden sprang in Bremerhaven Platz fünf heraus. (fr)

Bremerhaven. Die Formationstänzer des 1. TSC Verden haben jetzt unter Beweis gestellt, dass in dem Team ein großes Potenzial steckt. Denn der Regionalligist hat beim Wettkampftag in Bremerhaven das große Finale erreicht und in diesem den fünften Platz belegt. Um ein Haar wäre es sogar noch ein Stück weiter nach oben gegangen. Denn von drei Wertungsrichtern bekamen die Verdener sogar jeweils eine Vier.

TSC-Trainer Anh Duc Nguyen war nach dem erfolgreichen Turnier voll des Lobes für seine Mannschaft: „Sie hat sich am Turniertag Runde um Runde gesteigert. Vom Ergebnis her wäre sogar noch mehr drin gewesen, wenn die Kleinigkeiten im Finale abgestellt worden wären.“ Für den Coach stand fest, dass die gute Platzierung auch eine Belohnung dafür war, dass die Formation in den zuvor schwierigen Monaten immer näher zusammengerückt ist. „Jetzt wollen wir mit großer Motivation den Saisonabschluss am 5. Mai in Kiel angehen“, kündigte Nguyen an.

Auch seine beiden Trainerkollegen Karina Kluth und Tobias Kluth waren glücklich über das Verdener Abschneiden in der Seestadt. „Zu Beginn hatten wir eine nervöse und eher unkonzentrierte Stellprobe. In der Vorrunde war dann schon eine Steigerung zu erkennen“, berichteten sie unisono. Das Finale sei dann einfach nur super gelaufen. Das Resultat soll der Grundstein für einen weiteren Angriff auf die vorderen Plätze sein, auch mit Blick auf die kommende Saison. In der Gesamtwertung liegt der 1. TSC Verden in der Siebener-Staffel einen Wettkampftag vor dem Saisonende auf dem sechsten Rang.

Zufrieden und unzufrieden

Was der A-Formation gelang, blieb dem B- und C-Team der Verdener versagt, beide mussten sich bei ihren Ligaturnieren mit dem kleinen Finale begnügen. Für die einen war das Abschneiden ein Erfolg, für die anderen hingegen ein kleiner Rückschlag. Das B-Team, welches in er Oberliga an den Start geht, reiste ebenfalls nach Bremerhaven und war vollends zufrieden mit dem siebten Platz, der den Sieg im kleinen Finale bedeutete. „Wir haben einen deutlichen Meilenstein gesetzt“, zeigte sich Trainerin Katharina Bornhöft stolz auf ihre Tänzer. Damit vergrößerte das Team der beiden Coaches Bornhöft und Stephan Schicke den Vorsprung auf die Abstiegsränge. Für das C-Team setzte es beim Landesliga-Turnier in Nienburg hingegen einen Dämpfer. Das große Finale war das Ziel, aber es wurde nur das kleine und Platz sechs. „Die Vorrunde verlief leider nicht so gut wie erhofft“, musste Trainer Mirco Kramer eingestehen. Als Enttäuschung wollte er das Turnier aber dennoch nicht verbuchen, denn immerhin habe das Team einen souveränen zweiten Durchgang getanzt. „Zudem haben unsere Tänzerinnen und Tänzer im Finale noch mal Teamgefühl bewiesen und sich gegenseitig motiviert. Als Trainer bin ich stolz über diesen Zusammenhalt“, zog Kramer, der die C-Formation zusammen mit Jana Helberg betreut, doch noch ein positives Fazit.