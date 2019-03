Ließen sich in Darmstadt nicht aufhalten und feierten drei deutliche Siege: Anika Müller (links) und Claudia Benke (rechts). (Björn Hake)

Darmstadt. Eigentlich hätten sie ja gar nicht dort sein wollen, am Ende waren sie aber froh darüber, dass sie es doch waren. Der RV Etelsen nahm etwas widerwillig die Fahrt nach Darmstadt auf sich, wo der für die halbe Radpolo-Bundesliga ausgefallene erste Spieltag nachgeholt wurde. Dadurch wurde die Tabelle begradigt, alle Mannschaften haben nun die gleiche Anzahl an Spielen absolviert. Und siehe da: Der RV Etelsen thront an der Spitze, zur eigenen Überraschung.

„Wir hatten nicht mal gewusst, dass wir Tabellenführer werden konnten“, zeigte sich Anika Müller völlig überrascht von der Konstellation des Klassements. Und bis Sonnabend hatte sie und ihre Teamkollegin Claudia Benke nicht mal gewusst, dass sie überhaupt in Darmstadt antreten würden. Der Grund: „Wir waren gefrustet über die Ansetzung. Zum einen sei diese erst zweieinhalb Wochen vorher publik gemacht worden, zum anderen fand der Spieltag auf einem Sonntag statt, „und wir sollten doch froh darüber sein, dass es eine Stunde früher als normal anfing“, erzählte Müller, die weiterhin kein Verständnis für die Entscheidung desVerbandes hat. Dennoch hat der RVE die Reisestrapazen auf sich genommen, da ansonsten das angepeilte Ziel, die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, in weite Ferne gerückt wäre.

Und es sollte sich auszahlen: In Spiel eins wurde der RKB Wetzlar mit 12:1 (7:1) souverän bezwungen. In Spiel zwei folgte eine Demonstration gegen den amtierenden Deutschen Meister RSV Kostheim. Am Ende stand es 10:3 (5:2) für Benke/Müller. Es folgte abschließend ein ebenfalls dominanter 11:4 (5:1)-Sieg gegen die zweite Kostheimer Truppe.

„Wir haben beide nicht damit gerechnet, dass es so gut laufen würde“, betonte Müller. Nun ist das Ziel, unter den besten Fünf zu landen, um die DM bestreiten zu dürfen, in greifbare Nähe gerückt.