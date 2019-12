Anika Müller trat mit einer neuen Mitspielerin in Wetzlar an. (STRANGMANN)

Anika Müller wird auch in der neuen Saison wieder in der Radpolo-Bundesliga für den RV Etelsen an den Start gehen. Allerdings hat die mehrfache Deutsche Meisterin eine neue Partnerin an ihrer Seite. Künftig bildet sie mit Maren Struckmann ein Duo. Die neue Bundesliga-Saison beginnt für die beiden im Januar. Bereits am Sonnabend stand das Viertelfinale des Deutschlandpokals an. Das neue RVE-Team verpasste die nächste Runde nur knapp. Als Dritte schieden Müller und Struckmann aus.

Anika Müller musste sich auf die Suche nach einer neuen Mitspielerin machen, weil Claudia Benke aus zeitlichen Gründen ihr Ausscheiden erklären musste. Fündig wurde Müller schließlich in Osnabrück. Dort lebt ihre neue Spielpartnerin Maren Struckmann. „Mir wurde der Tipp gegeben, mit Maren Kontakt aufzunehmen“, erzählte Anika Müller. Die Kontaktaufnahme war erfolgreich. Müller: „Maren hatte vorher in Niedermehnen gespielt hat und musste sowohl einen Vereins- und Verbandswechsel vollziehen.“ Rechtzeitig zum Viertelfinale des Deutschlandpokals lag dann die Spielgenehmigung vor.

Allerdings hatte das neue RVE-Duo vor dem Turnier in Wetzlar nur einmal gemeinsam trainiert. Daher ging es vor allem darum, sich auf dem Spielfeld erst einmal richtig zu finden. Und das sollte Anika Müller und Maren Struckmann recht gut gelingen, auch wenn sie in der Fünfergruppe als Dritte ausgeschieden waren. Nur die beiden ersten sicherten sich das Halbfinal-Ticket. „Für uns war das Turnier im Grunde Training, mit dem Ziel, Spiele zu gewinnen. Denn wir wären schon gerne weitergekommen“, sagte Müller.

Zu zwei deutlichen Siegen sollte es für den RV Etelsen reichen. Das RVE-Duo bezwang RV Aßlar (11:3) und den RSG Ginsheim II (8:4). Zum Auftakt verlor Etelsen mit 7:9 gegen den RSV Frellstedt II. Zum Abschluss gab es eine 4:6-Niederlage gegen die RSG Ginsheim. Diese beiden Teams zogen dann auch ins Halbfinale ein. Aufgrund der Leistungen im Pokal könne man im Januar mit einem positiven Gefühl die Bundesliga angehen, meinte Anika Müller.