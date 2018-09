Achims Coach Bülent Kaksi gewann zwar mit seinem Team 4:1 gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, die drei Punkte sind aber noch in Gefahr. (Hake)

Achim. Drei Saisonsiege aus sieben Spielen, zehn Punkte, Tabellenplatz acht – die bisherige Ausbeute des 1. FC Rot-Weiß Achim in der noch jungen Saison der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 kann sich durchaus sehen lassen. Doch diese Bilanz des Aufsteigers ist nun in Gefahr, sie könnte um drei Punkte reduziert werden. Das Problem: Beim 4:1-Auswärtssieg am vergangenen Wochenende über die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf setzten die Achimer in Halbzeit eins einen Spieler ein, der anscheinend nicht spielberechtigt war. Nun droht die Aberkennung des Sieges am Grünen Tisch.

Mustafa Kaya lautet der Name des Spielers, der wohl nicht hätte spielen dürfen. TSG-Spartenleiter Heiko Waldow war aufgefallen, dass bei den Rot-Weißen nur zehn Spieler in der Anfangsbesetzung standen. Der 19-jährige Mustafa Kaya – kam im Sommer von OT Bremen II – tauchte auf keiner Liste auf. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der offensive Mittelfeldakteur erst ab dem 4. Dezember für Punktspiele spielberechtigt ist. Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski (Langwedel) leitete umgehend ein Sportgerichtsverfahren ein. „Scheiße“, entfuhr es Fikret Karaca in einer ersten Reaktion. Der Sportliche Leiter der Achimer sprach davon, dass so etwas nicht passieren dürfe. Doch warum es passiert ist, wusste er auch: „OTB hat eingetragen, Mustafa hätte am 3. Juni sein letztes Spiel gemacht. Wir haben aber mit ihm gesprochen. Er sagt, er habe seit dem 4. Dezember 2017 nicht mehr für die Bremer in einem Punktspiel gespielt.“

Hoffnung auf einen Fehler des NFV

Laut der Spielstatistik auf fussball.de ist es aber richtig, dass Kaya nochmals am 3. Juni 2018 für den OTB II aufgelaufen ist. Im Spiel gegen den Neurönnebecker TV sei er eingewechselt worden. „Wir werden jetzt alle Unterlagen und Spielberichte prüfen müssen“, betonte Karaca. Nur wenn die Achimer nachweisen können, dass dem Niedersächsischen Fußballverband (NFV) bei der Terminierung der Spielberechtigung ein Fehler unterlaufen ist und Mustafa Kaya rückwirkend eine frühere Spielberechtigung erhält, können die drei Punkte behalten werden. Sollten sie abgezogen werden, würde RW Achim auf Platz elf abrutschen. „Das wäre extrem bitter. Ich hoffe, das stimmt nicht mit dem Einsatz am 3. Juni“, sagte Karaca.