Bezirksliga Lüneburg 3: Die Personalsituation ist rosig, beim 1. FC Rot-Weiß Achim und auch beim SV Vorwärts Hülsen. Vor allem beim SVV war das nicht immer der Fall. So mussten die Hülsener zuletzt viele Ausfälle hinnehmen. Das hat sich auch auf die Resultate niedergeschlagen. Nach einer zwischenzeitlichen Erfolgsserie ist der Achte seit vier Spielen sieglos – eine Serie, die in Achim enden soll. „Das ist eine machbare Aufgabe. Sie haben ihre Stärken nach vorne, sind aber hinten nicht so stabil“, analysiert SVV-Coach Jan Twietmeyer. Die Achimer, Tabellenvorletzter, hoffen dagegen auf den Ertrag harter Trainingsarbeit. „Ich will, dass die Punkte bei uns bleiben. Hoffentlich haben wir ein bisschen Glück und treffen das Tor“, meint RW-Trainer Costa Efeoglou.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Achim