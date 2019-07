Nun zusammen in der Verantwortung: Ilyas Uyar (links) und Fikret Karaca. (FR)

Große Erleichterung beim 1. FC Rot-Weiß Achim. Der Fußball-Bezirksligist hat nun endlich einen neuen Trainer für die anstehende Saison gefunden. Er hört auf den Namen Ilyas Uyar.

„Ilyas ist ein alter Freund, wir sind zusammen aufgewachsen“, erzählt Achims Sportlicher Leiter Fikret Karaca. Da sich die Achimer bereits seit Längerem auf der Trainersuche befanden – Dogan Yalcin hatte nach der Saison 2018/2019 seinen Hut genommen – und sich mit keinem anderen Kandidaten einigen konnte, fragte Karaca kurzerhand bei seinem Kumpel Uyar nach. Und dieser antwortete schnell mit Ja, „ich helfe gerne“.

Das Traineramt ist für Uyar kein neues, doch ein Weilchen ist es her, dass er für eine Mannschaft verantwortlich war. So war er Co-Trainer des TSV Uesen zu Bezirksliga-Zeiten (Saison 2011/2012) und war zudem als Coach in der Jugend des TV Oyten tätig. Als Spieler trug er unter anderem das Trikot des TV Oyten und des TSV Bassen.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war er nicht, will seinem Kumpel Fikret Karaca aber gerne helfen. Wie lange, das steht noch in den Sternen. „Über eine Laufzeit haben wir nicht gesprochen. Erst mal mach ich das diese Saison. Alles Weitere wird sich entwickeln.“

Komplett unvorbereitet tritt der neue Coach sein Amt aber nicht an. „Ich interessiere mich sehr für den regionalen Fußball und habe mir immer einige Spiele angeschaut.“ Das gilt auch für die Vorbereitungsspiele der Achimer.

Image-Verbesserung

Am Dienstagabend leitete Uyar erstmals das Training. Der erste Eindruck sei ein guter, doch er benötige mehrere Einheiten, um sich einen genaueren Überblick zu verschaffen. Eines ist ihm aber bereits jetzt aufgefallen. „Viele Spieler sind noch immer vom Saisonabschluss enttäuscht (Spielabbruch gegen Scharmbeckstotel, da Achims Yilmaz Avanas ausgerastet war, Anm. d. Red.). Die Außendarstellung der Mannschaft ist nicht gut, wir müssen am Image arbeiten.“