Costa Efeoglu hat den 1. FC Rot-Weiß Achim zum Titel in der Kreisliga geführt. (Björn Hake)

Achim. Der 1. FC Rot-Weiß Achim ist Meister in der Fußball-Kreisliga. Die Entscheidung fiel am Mittwochabend während der Nachholpartie zwischen dem TSV Achim und dem FC Verden 04 II. Der TSV musste gewinnen, um noch eine Chance auf den Titel zu haben. Die Verdener spielten aber nicht mit und führten die Truppe von RW-Coach Costa Efeoglu durch ihren 3:2 (0:1)-Sieg vorzeitig zur Meisterschaft.

Die Elf des FC Rot-Weiß war komplett am Spielfeldrand vertreten und feierte ihre dritte Kreisliga-Meisterschaft und die damit verbundene Rückkehr in die Bezirksliga. „Es sollte nicht sein. Wir hatten Großchancen zu Genüge, um bereits vor der Halbzeit alles klar zu machen“, sagte TSV-Coach Jens Dreyer. Erst nach der Pause führte der gefährlichste Angriff zum Erfolg: Aykut Kaldirici (50.) markierte das 1:0 für den TSV. Doch aus dem angestrebten Triumph wurde nichts. Hamdin Özer glich aus (67.) und Nicolas Brunken brachte den Kreispokalsieger Verden in Führung (89.). Danach wurde es dramatisch. Deniz Ögdur gelang das 2:2 (90.). Zum Punkt sollte es für Achim aber nicht reichen, weil Brunken in der Nachspielzeit Verdens Siegtor markierte.