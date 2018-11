Bei Rot-Weiß Achim und Ahmet Kaldirici war gegen Bothel der Wurm drin. Als Ergebnis sprang die achte Saisonniederlage heraus. (Tobias Dohr)

Achim. Der 1.FC Rot-Weiß Achim hat am Sonntag eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Nach zwei 1:0-Heimsiegen in Serie kassierte die Elf von Trainer Bülent Kaksi bei der 4:5 (2:4)-Pleite gegen Kellerkind TuS Bothel nun gleich fünf Gegentore. „Das darf nicht passieren. Das war Arbeitsverweigerung. Entweder bin ich 90 Minuten voll und ganz dabei oder ich spiele keinen Fußball“, schimpfte Kaksi.

Demnach hatte die Niederlage aus seiner Sicht wenig mit Bothel zutun. „Ich bin sauer. Der Gegner war nicht stark. Die gesamte Mannschaft hat nicht ihr Gesicht gezeigt: Wir waren überhaupt nicht konzentriert“, berichtete Achims Coach. Als Beleg hierfür dienten die Minuten nach dem Führungstor durch Behcet Kaldirici (20.): Denn nur zwei Minuten später stand es nach dem Tor von Bothels Frenk Günter 1:1 und es kam noch schlimmer. Bastian Hollmann (31.) und Lennart Henke (35.) erhöhten auf 3:1 für Bothel, dem Anschlusstreffer von Achims Firat Burc (41.) folgte wieder prompt ein TuS-Tor – es war Henke, der den 4:2-Pausenstand herstellte (44.).

In Hälfte zwei berappelte sich der Gastgeber dann etwas. Und dank zweier Foulelfmeter, die Behcet Kaldirici beide verwandelte (49./62.), egalisierte das Kaksi-Team. Eigentlich, sagte er, hätte Achim dann auch in Führung gehen müssen. „Wir sind dann aber schlampig mit unseren Chancen umgegangen“, kritisierte Kaksi. Die Quittung hierfür bekam Achim in der 79. Minute. Nach einem verunglückten Abschlag von Keeper Sinan Reiter erzielte Gianfranco Cusimano per Sonntagsschuss den Siegtreffer zum 5:4. Kaksi hofft, dass sein Team nach dieser bitteren Niederlage nun wieder aufwacht.