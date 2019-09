Lennart Schröder. (Hake)

Achim/Riede. Der 1. FC Rot-Weiß Achim und der MTV Riede haben sich am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga 2:2 (0:0) getrennt. Mit dem Ergebnis waren beide Trainer zufrieden, obwohl die Gastgeber aus Achim das Spiel durchaus hätten gewinnen können. Schließlich fiel das zweite Tor der Rieder quasi in der letzten Sekunde (90.+4). „Ärgerlich war es schon, dennoch geht dieser Punkt in Ordnung“, sagte FC-Coach Ilyas Uyar nach der Partie.

In den ersten 45 Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab. „Vom Spielverlauf war es ein Hin und Her. Teilweise war es auch zerfahren“, berichtete Riedes Trainer Marc Wurthmann. Nach Wiederanpfiff wurde es dann etwas spannender und die Gäste aus Riede wurden im weiteren Spielverlauf immer stärker. In der 60. Minute folgte dann der ersehnte Führungstreffer. Nach einer Flanke von Marvin Just landete der Ball vor den Füßen von Lennart Schröder, der das Leder eiskalt versenkte. „Das war ein wirklich sehr schönes Tor“, sagte Wurthmann. Die Freude bei den Riedern hielt nur kurz an – genauer gesagt sechs Minuten. Denn Baver Kaya sorgte mit seinem Treffer für den Ausgleich (66.). Die Gäste wurden immer nachlässiger, wodurch das Team um Trainer Ilyas Uyar immer stärker wurde und in der 75. Minute durch einen Elfmeter, den Aleksandar Nesic souverän verwandelte, mit 2:1 in Führung ging.

Lange Zeit sah es nach einem Sieg für die Achimer aus. Zwar dominierten die Gastgeber das Spiel nicht unbedingt, doch für den MTV gab es nur selten ein Durchkommen. Die wenigen Möglichkeiten, die sich für beide Teams boten, wurden nicht genutzt. „Gegen ein robustes Team aus Riede wollten wir es spielerisch lösen, was eine Zeit lang auch gut lief“, berichtete Ilyas Uyar. Doch dann folgte die 94. Minute: Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld herrschte im Strafraum der Achimer ein großes Durcheinander. Lennart Schröder behielt die Nerven, nutze den Abpraller und traf zum wichtigen Endstand. „Die Erleichterung war danach natürlich riesig bei uns. Deswegen können wir uns mit diesem Punkt auch glücklich schätzen“, fasste Marc Wurthmann die Partie zusammen.