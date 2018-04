Peter-Michael Sagajewski (links) und sein Nachfolger Fabio Bartolone. (Hake)

Baden. Es ist momentan ein wenig ruhig um die Volleyballer des TV Baden. Doch innerhalb des Klubs wird fieberhaft für die neue Saison gearbeitet, die die Badener in der 2. Bundesliga bestreiten wollen. Unter anderem hatte sich Badens Manager Peter-Michael Sagajewski, der bis zum Ende der Saison 2017/2018 die erste Mannschaft des TVB in der 3. Liga West coachte und das Team ins deutsche Volleyball-Unterhaus geführt hat, daran gemacht, einen neuen Trainer und somit seinen Nachfolger zu suchen.

Sagajewski hatte Erfolg. Der TV Baden geht mit dem gebürtigen Italiener Fabio Bartolone in die neue Saison. Das teilte der Manager der Badener auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Zuletzt war der 53-jährige A-Lizenzinhaber für die Regionalliga-Mannschaft des TSV Buxtehude-Altkloster verantwortlich. Mit diesem Team belegte er in der abgelaufenen Spielzeit den fünften Platz. Jetzt will sich der Italiener mit dem TV Baden der großen Herausforderung 2. Bundesliga stellen.