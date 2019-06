Baden. In der vergangenen Saison kümmerte sich Peter-Michael Sagajewski vor allem um seine Aufgaben als Manager der Zweitliga-Volleyballer des TV Baden. Doch zur neuen Serie kehrt er auf die Trainerbank zurück. Sagajewski coacht in der Saison 2019/2020 die zweite Mannschaft des TV Baden, die in diesem Jahr den Aufstieg in die Regionalliga erst in der Relegation verpasst hat. Der bisherige Coach des Badener Oberliga-Teams, Werner Kernebeck, bastelt aktuell an seiner A-Lizenz. Da der Aufwand zu groß werden würde, lege Kernebeck nun eine Pause ein, erklärte Sagajewski. Mit dem TV Baden startet er am 14. September in die neue Oberliga-Saison. Zum Auftakt steht für die Zweitliga-Reserve ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Badener treten beim VfL Wildeshausen an. Eine Woche später trägt der TVB seine ersten beiden Heimspiele aus.