Baden. Beim Blick auf die Tabelle scheinen die Rollen in der Partie zwischen den Drittliga-Volleyballern des TV Baden und Post Telekom SV Aachen eindeutig verteilt zu sein. Baden peilt den Aufstieg an, Aachen kämpft gegen den Abstieg. Doch TVB-Trainer Peter-Michael Sagajewski warnt davor, den Klub aus Nordrhein-Westfalen zu unterschätzen, wenn dieser am Sonntag in der Lahofhalle (Anpfiff um 16 Uhr) zu Gast ist. „Aachen ist brandgefährlich“, sagt der Coach vor dem drittletzten Saisonspiel.

Warum Peter-Michael Sagajewski zu dieser Einschätzung kommt, ist einfach zu erklären. Der abstiegsbedrohte SVA hat vor zwei Wochen für eine riesige Überraschung gesorgt: Die Aachener besiegten in eigener Halle den Tabellenführer SVG Lüneburg II. „Das zeigt, dass Aachen den Abstiegskampf angenommen hat und das Team unbedingt in der 3. Liga bleiben will“, sagt Sagajewski. Für seine Mannschaft gehe es dagegen darum, dass die eigenen Ziele nicht aus den Augen verloren werden. Sprich: Der Aufstieg in die zweite Bundesliga soll gelingen. Dafür müsste der TVB am Ende der Saison bekanntlich Rang drei belegen. Momentan sind die Badener nur Vierter, weil sie in ihren beiden jüngsten Spielen Punkte liegen gelassen haben. Von sechs möglichen Zählern gewann die Sagajewski-Truppe gegen die Tecklenburger Land Volleys und den TV Hörde lediglich einen. „Das Team weiß daher, worum es am Sonntag gegen Aachen geht“, meint Badens Trainer.

Fragezeichen hinter Sörensen

Eventuell muss Peter-Michael Sagajewski am Sonntag ohne Nick Sörensen auskommen. „Hinter ihm steht noch ein ganz dickes Fragezeichen, weil Nick unter der Woche krank gewesen ist“, sagt der Coach der Schwarz-Weißen. „Ansonsten sind alle Spieler fit.“

Ein wenig richtet sich Sagajewskis Blick aber auch auf ein Spiel, das bereits am Sonnabend ausgetragen wird. Denn der Tabellendritte Tecklenburger Land Volleys trifft auf den TuS Mondorf. Während die Gastgeber nicht in die zweite Liga wollen, sind die Mondorfer Badens großer Konkurrent im Aufstiegsrennen. Peter-Michael Sagajewski wünscht sich eine Punkteteilung zwischen den beiden Teams. Dann könnte der TVB mit einem Heimsieg auf den so wichtigen dritten Platz klettern. „Doch im Grunde interessieren mich die ganzen Rechenspielchen nicht so sehr. Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen“, sagt der Trainer.