Ein erfolgreicher Saisonabschluss ist den Basketballern der BG Bierden-Bassen-Achim gelungen. Dank eines 76:63 (33:25)-Heimsieges über Rot-Weiß Cuxhaven II beendet die Mannschaft die Spielzeit in der Bezirksoberliga auf dem vierten Tabellenplatz. „Insgesamt können wir damit leben. Wir hatten eine Saison mit einigen Höhen. Da war zum Beispiel unser Sieg gegen Neustadt. Auf der anderen Seite gab es auch Tiefen. Wir wissen auf jeden Fall, woran wir noch zu arbeiten haben“, erklärte Sebastian Stolze.

Pokalspiel steht nun noch an

In das letzte Punktspiel starteten die Gastgeber zunächst träge. Erst mit Beginn des zweiten Viertels nahm das Spiel der BG BiBA allmählich Fahrt auf. Vor allem Jan Fikiel sorgte dafür, dass mehr Zug ins Spiel kam. Entscheidend absetzen konnte sich das Team jedoch nicht. Aufseiten der Gäste war es vor allem der amerikanische Center Edward Montrell Seward, der seine Gegenspieler beschäftigte und fast im Alleingang dafür sorgte, dass seine Mannschaft in Schlagdistanz blieb. Letztendlich setzte sich jedoch die Qualität der Gastgeber durch. Gegen die personell dezimierten Gäste hatte die BG BiBA den Vorteil, dass der in diesem Spiel verantwortliche Coach Daniel Hartje nahezu aus dem Vollen schöpfen konnte.

Am Ende geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. Zum Abschluss der Spielzeit trifft die BG BiBA im Rahmen des Niedersachsenpokals am Sonnabend (15 Uhr, Hauptschule Achim) in eigener Halle auf Fortuna Logabirum. Gegen das Team aus der 2. Regionalliga Nord gibt sich Sebastian Stolze keinerlei Illusionen hin: „Da brauchen wir nicht allzu viel erwarten. Für uns ist es eine gute Gelegenheit, einmal Erfahrungen gegen eine solch starke Mannschaft zu sammeln.“