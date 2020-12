Der HVN hofft, dass die aktuelle Saison fortgesetzt werden kann. (Björn Hake)

Ein Saisonabbruch im Handball-Verband Niedersachsen (HVN) ist aktuell kein Thema. Das stellte Präsident Stefan Hüdepohl während eine Online-Konferenz am vergangenen Sonnabend mit den Vorsitzenden und Spieltechnikern der Regionen klar. Gemeinsam mit Geschäftsführer Markus Ernst und Vizepräsident Spieltechnik, Jens Schoof, skizzierte Hüdepohl Szenarien zur Fortsetzung der aktuellen Saison.

Gültigkeit habe nach wie vor die Absicht, in den Ober- und Verbandsligen des Verbandes im Februar mit dem Spielbetrieb wiedereinzusetzen und die Saison 2020/2021 in der Form einer Einfachrunde zu Ende zu spielen. Berücksichtigen wolle der Verband dabei den Wunsch der Ober- und Verbandsligisten, ihnen vor dem Wiederbeginn der Saison eine drei- bis vierwöchige Vorbereitungsphase zu ermöglichen. Hüdepohl geht aktuell noch davon aus, dass die Landkreise, die Region Hannover, die kreisfreien Städte und das Bundesland Bremen die Sportstätten ab Mitte Januar für den Vereinssport zugänglich machen. Die vom Präsidium eingesetzte Task Force analysiere nach wie vor wöchentlich die Situation. Präsidium und Geschäftsführung stünden im regelmäßigen Austausch mit dem Landessportbund und den Mitarbeitern des Niedersächsischen Innenministeriums. „Unsere Hoffnung, nach Ende der Ferien die Schulsportstätten wieder nutzen zu können, scheint aktuell nicht ganz unberechtigt“, erklärt der Präsident. Tatsächlich geht Hüdepohl nicht davon aus, dass eine verbindliche Entscheidung vor dem 5. Januar getroffen wird.

Die Zeit indes drängt. Laut Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof müsse die aktuelle Saison spätestens mit Ablauf des Monats Juni enden. „Nach unseren Berechnungen müssten wir für die Ober- und Verbandsligen spätestens Anfang März den Spielbetrieb wiederaufnehmen, sonst bleibt uns keine Luft mehr, auch nur auf irgendetwas zu reagieren“, mahnt Jens Schoof.

Hoffnung auf geordneten Spielbetrieb

Ähnliches formulierte Jugendspielwart Olaf Bunge für die Jugendspielklassen des Verbandes. Den letzten Spieltag der Jugendklassen plane der Spielausschuss für Sonntag, 9. Mai. „Ende Mai gehen wir in die Relegationen für die Saison 2021/2022. Und das in der Hoffnung, dass ein geordneter Spielbetrieb wieder möglich ist.“ Für wann und in welcher Form die Gliederungen des Handball-Verbandes Niedersachsen ihrerseits eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs planen, ist aktuell noch nicht klar. In der Handball-Region denkt man im Falle eines Abbruchs bereits über Alternativen nach. „Über Turnierwettbewerbe, um die Mannschaften zu beschäftigen, oder auch Angebote außerhalb der Halle“, sagt Sven Petters, Vorsitzender der Handballregion Hannover-Weser-Leine.