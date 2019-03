Platz vier belegt der SC Achim-Baden zum Saisonende: Teamkapitän Tim Jäger ist damit aufgrund der angespannten Personallage, die sich über die gesamte Spielzeit streckte, zufrieden. (Björn Hake)

In der Regel ist Tim Jäger nicht zufrieden, wenn sein Team, der SC Achim-Baden, in der Squash-Oberliga nur einen Punkt am Heimspieltag einfährt. Doch der Saisonabschluss der Badener war ein entspannter, es ging um nichts mehr. Der vierte Platz war sicher und der dritte Rang war nicht mehr erreichbar. Zudem konnten die Badener nur drei Spieler aufbieten. Somit waren das verlorene 2:2 gegen RC Rüstersiel und das 0:3 gegen Boast Busters Jeverland zu verkraften.

„Es ist alles im Rahmen, denn es stand ja nichts mehr auf dem Spiel“, kommentierte ein gelassener Teamkapitän Tim Jäger die Resultate. Ulf Mettchen war privat verhindert, Lars Gerken musste in der Zweiten spielen und auf Spitzenspieler Florian Schiffczyk verzichteten die Badener freiwillig. „Florian hat immer noch immer wieder Probleme mit dem Knie“, erklärte Jäger den Verzicht auf die eigentliche Nummer eins.

Da auch Katharina Hinrichs nach Verletzungspause noch nicht wieder ihre gewohnte Form erreicht hat, stand der Heimspieltag von vornherein unter keinem guten Stern. Immerhin verbuchte der SC gegen Rüstersiel ein verlorenes Remis, da Jäger und Steffen Rohde ihre Duelle gewannen. Hinrichs machte hingegen in drei Sätzen den Sack nicht zu und verlor sie allesamt mit 10:12. Gegen Jeverland kassierten Hinrichs und Rohde zwei knappe Fünfsatz-Niederlagen, während Jäger gegen Jorrit de Vries chancenlos war (0:3). Der Top-Spieler der Liga verbuchte damit seinen zwölften Sieg im zwölften Spiel. „Der vierte Platz ist voll in Ordnung mit dieser Personaldecke, die wir über die Saison hinweg hatten“, zog Jäger Fazit.