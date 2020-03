Wie hat der TV Oyten die Pleite gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg verdaut? Diese Frage wird in der Bezirkssportanlage in Bremen-Hemelingen beantwortet, wo die SG Arbergen-Mahndorf am Sonnabend die „Vampires“ empfängt. Da der auf Platz vier der Tabelle stehende Aufsteiger bis zum Saisonende am 9. Mai auch noch gegen den TV Schiffdorf und die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg spielt, könnte die Mannschaft von Trainer Thomas Panitz zum Zünglein an der Waage werden im Meisterschaftskampf.

Bei den Gästen ist der Einsatz von Timo Blau (Oberschenkelzerrung) fraglich. Mit Jonas Schoof und Leonard Fischer hat TVO-Trainer Lars Müller-Dormann aber zwei Trümpfe für den Abwehrinnenblock in der Hinterhand. Gelaufen ist die Saison indes für Niklas Wallrabe. Der junge Rückraumspieler wird kommende Woche an der Schulter operiert und fällt für einige Monate aus. „Im Hinspiel hat die SG gut über ihren Linksaußen abgeräumt“, erinnert sich Müller-Dormann an den erkämpften 32:27-Sieg vor eigenem Anhang.

Anpfiff: Sonnabend um 19 Uhr in Bremen