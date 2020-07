Der Fußball-Bezirksjugendausschuss hat sich für den Start in die Spielserie 2020/2021 festgelegt. Der Einstieg in die neue Saison soll nach Möglichkeit in der Zeit vom 4. bis 6. September erfolgen. Spielleiter Wolfgang Schönfeld (Bad Bevensen) ist sich bewusst, dass es sich beim Serienbeginn um einen Wunschtermin handelt. Die Auswirkungen der Corona-Krise könnten dazu führen, dass die Spielzeit Jugend bereich auf Bezirksebene auch erst später beginnt.