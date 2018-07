Kehrte mit Gold und Bronze zurück: Dagmar Suhling. (pressedienst nordwest)

Mönchengladbach/Nijmegen. Bereits der dritte Versuch sollte der goldene sein. Die Badenerin Dagmar Suhling, die für den TuS Huchting startet, hat sich bei den Deutschen Leichathletik-Senioren-Meisterschaften in Mönchengladbach einmal mehr Gold mit dem Speer gesichert. Suhling distanzierte ihre Konkurrenz in der Altersklasse W45 deutlich. Ihr am weitesten geworfener Speer ragte bei 39,93 Meter aus dem Boden.

Aufgrund des böigen Windes startete Suhling verhalten und lag bis dato nur auf Silberkurs. Doch Versuch Nummer drei (38,73m) sowie auch schon Nummer fünf (35,44m) hätten wie der sechste und weiteste ebenfalls zu Platz eins gereicht. Andrea Zahn (VfV Spandau) folgte auf Rang zwei mit 34,60 Meter.

Und es sollte nicht Dagmar Suhlings einziges Edelmetall sein: Da sie den Hammer 36,28 Meter weit schleuderte, gewann sie zudem noch Bronze. Die gleiche Medaillen-Farbe brachte auch ihr Ehemann Sven Suhling (ebenfalls TuS Huchting) mit heim. Er bugsierte den Hammer in der Altersklasse M50 49,03 Meter weit und feierte damit Rang drei und zugleich seine persönliche Jahresbestweite – obwohl er gesundheitlich angeschlagen war.

Unter den rund 1300 Athleten in Mönchengladbach tummelten sich auch vier der LG Kreis Verden. Zwar sollte es kein Edelmetall geben, aber immerhin wurden drei Top-Ten-Plätze verbucht. Zudem steigerten alle vier ihre jeweiligen Jahresbestleistungen. W35-Läuferin Melanie Noack verbesserte sich über 1500 Meter um zehn Sekunden auf 5:17,81 Minuten und kam damit als Siebte ins Ziel. Auch über 5000 Meter gelang der Landesmeisterin über diese Strecke eine starke Leistung. Als Fünfte ihrer Altersklasse verbesserte sich Melanie Noack um 23 Sekunden auf 19:56,44 Minuten.

Den dritten Top-Ten-Platz für die LGKV steuerte W60-Sprinterin Cäcilia Apel-Kranz bei: In 84,42 Sekunden wurde sie über 400 Meter Siebte. Über 100 Meter verbesserte sie zwar ihre Jahresbestzeit deutlich auf 16,63 Sekunden, für den Endlauf genügte das aber nicht. Platz elf hieß es in 35,33 Sekunden über 200 Meter. Bei seiner ersten DM-Teilnahme startete M50-Athlet Udo Müller über 200 Meter und verbesserte sich um eine Zehntelsekunde auf 28,60 Sekunden. Das bescherte ihm Platz 19. Auch W50-Hammerwerferin Silke Meier verbuchte ein erfreuliches Ergebnis. Trotz längerer Wettkampfpause landete das Wurfgerät bei 28,05 Meter, was Platz zwölf und eine Verbesserung von 70 Zentimetern im Bezug auf ihr Meisterschaftsergebnis von 2017 bedeutete.

Pannevis in den Niederlanden

Während die Senioren sich in Mönchengladbach um die DM-Medaillen stritten, startete LGKV-Athlet Jonas Pannevis mit seiner niederländischen Studentenmannschaft WAV Tartelos in Nijmegen. Dem Verdener gelang dabei eine Verbesserung seiner persönlichen 400-Meter-Bestzeit um fast eine Sekunde auf 49,70 Sekunden. Das war Platz zwei im Wettkampf der zwölf beteiligten Mannschaften. Mit seinem Team belegte Pannevis Rang vier. In der aktuellen Bestenliste des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes rückte der Landesmeister über die 400-Meter-Hürden von Rang zwölf auf Platz sechs vor.