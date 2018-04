Axel Sammrey würde Platz fünf am Saisonende als einen Erfolg ansehen. (Björn Hake)

Bezirksliga Lüneburg 3: Der Abstand ist groß, nach oben wie nach unten. 20 Punkte fehlen dem TV Oyten zum Ligaprimus FC Verden 04, 20 Punkte mehr sammelte der TVO gegenüber dem TuS Zeven auf dem ersten Abstiegsplatz. Von Auf- und Abstieg ist in Oyten schon längst keine Rede mehr, trotz Platz drei. Doch auch von dem ist eher weniger die Rede, zu groß ist die Diskrepanz der absolvierten Spiele. Ziellos ist die Elf von Axel Sammrey aber nicht. „Man kann sich ja andere Ziele stecken“, betont der Coach, „wenn wir Platz fünf erreichen, dann wäre das eine tolle Saison“. Und das, obwohl dieser Rang bereits in der Vorsaison erreicht wurde und Sammrey sich immer verbessern will. Der Grund: „Letzte Saison waren die Teams im oberen Drittel nicht so stark.“ Da dieses Ziel noch aussteht, „haben wir nichts abzuschenken, dazu sind die Jungs zu ehrgeizig“. Ehrgeizig ist auch der nächste Gegner, ATSV Scharmbeckstotel, denn für die Gastgeber geht es um den Klassenerhalt. Und das bekamen zuletzt ihre Gegner zu spüren: Der ATSV sammelte 2018 bereits 14 Punkte aus sieben Partien, nur Verden (25 Punkte/neun Spielen), Hambergen (16/6) und Oyten (15/8) verbuchten mehr.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Osterholz-Sch.