Bezirksliga Lüneburg 3: Im Duell der Tabellennachbarn TV Oyten und SV Pennigbüttel pfeift die Mannschaft von TVO-Trainer Axel Sammrey personell weiterhin aus dem letzten Loch. Neben den vielen Langzeitverletzten fallen nun auch noch Marius Winkelmann, der sich in Etelsen eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, und Dennis Wiedekamp (gelbgesperrt) aus. „Schlimmer geht es nicht mehr. Es wird wieder eine Bastelei werden“, hadert Sammrey, der immerhin auf Daniel Airich zurückgreifen kann. Dennoch strebt der TVO nach zuletzt drei Pleiten in Folge ein Erfolgserlebnis an. „Wir wollen wieder etwas holen, dafür müssen wir defensiv kompakt stehen und mutig nach vorne spielen. Mit einem Punkt wären wir zufrieden“, betont Sammrey. Insbesondere im Angriff ist der Tabellensiebte, der in den vergangenen drei Partien kein einziges Tor erzielt hat, gefordert. „Im Training arbeiten wir an offensiven Lösungen. Die jungen Spieler müssen schnell lernen und sind jetzt einfach gefragt“, sagt Axel Sammrey.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Oyten