Die U11 und U12 des TV Oyten erlebten in Cuxhaven spannende Tage. (fr)

Cuxhaven. Fußball kann nicht nur auf Rasen oder in der Halle gespielt werden – sondern auch im Sand. Diese Variante nennt sich Beachsoccer. Wie es sich anfühlt, im Sand auf Torejagd zu gehen, haben jetzt die U11- und U12-Jungs sowie die U15-Mädchen des TV Oyten erlebt. Die drei Teams nahmen bei einem Beachsoccer-Turnier in Cuxhaven teil.

Der Wettbewerb wurde in diesem Jahr bereits zum siebten Mal ausgetragen und bildete für die jungen Kicker den Saisonabschluss. Insgesamt waren 84 Teams aus ganz Norddeutschland an die Nordsee gereist.

Am ersten Turniertag standen für die jungen Fußballer die Gruppenspiele auf dem Programm, an Tag zwei wurden in den Finalspielen die jeweiligen Sieger ausgespielt. Auf dem Treppchen sollte keines der drei TVO-Teams landen: Die U11 des TV Oyten erreichte den elften Platz. Die U12 wurde Zwölfter und die U15 der Mädchen belegte den fünften Platz.