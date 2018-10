Antonio Sansone (rechts) versuchte es mit einem neuen System. Das Vorhaben misslang jedoch. (Björn Hake)

Northeim. In der Fußball-Niedersachsenliga warten die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Beim FC Eintracht Northeim gab es eine klare 1:4 (1:3)-Niederlage. Nachdem beide Teams mit kleineren Chancen ins Spiel starteten, glückte den Gästen aus dem Nichts der Führungstreffer. Ole Sievers nutzte ein Missverständnis in der FC-Defensive und schob den Ball ins leere Tor (24.).

Die Führung hatte allerdings nur vier Minuten Bestand. Per Schuss aus dem Rückraum erzielte Valentin Miehe das 1:1. Noch vor dem Pausenpfiff drehten die Platzherren das Spiel. Zunächst verwandelte Retwan Delfi einen Handelfmeter zum 2:1 (39.). Anschließend zeigte sich erfolgreiche Elfmeterschütze hellwach, als der Ball bei einem Schussversuch an die Latte klatschte und Delfi den Ball nur noch einschieben musste (42.). Die Gäste probierten es zum Start der zweiten Halbzeit mit einem aggressiveren Pressing, wurden aber schnell kalt erwischt. Nach einem Ballgewinn konterte der FC Eintracht Northeim und schloss den Angriff mit dem 4:1 ab (53.). Pech hatte Ole Sievers, als sein Heber am Pfosten landete (70.). „Das Spiel muss ich mit auf meine Kappe nehmen. Wir haben es mit einem neuen System probiert, welches leider nicht so gegriffen hat. Jetzt müssen wir den Fokus schnell auf das wichtige Heimspiel gegen Bückeburg legen“, gab sich JFV-Trainer Antonino Sansone selbstkritisch.