Nach seinem Treffer wird Bjarne Guth von seinen Teamkollegen gefeiert. (Sebi Berens)

Verden. Die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock haben den Klassenerhalt in der Niedersachsenliga geschafft. Ein 1:1 (0:0) auf eigenem Platz gegen den BV Cloppenburg bedeutete am Ende Platz elf, der eigentlich ein Abstiegsrang ist. Aufgrund der Konstellation in der Regionalliga reicht diese Platzierung für den Ligaverbleib. „Da kein Team aus der Regionalliga Nord in die Niedersachsenliga kommt, wussten wir vorher, dass es nur drei Absteiger geben wird. Trotzdem wollten wir voll auf Sieg spielen, um es aus eigener Kraft zu schaffen", gab der JFV-Trainer Antonino Sansone die Marschroute vor.

Nach verhaltenem Beginn legte sein Team als erstes die Scheuklappen ab. Während die bereits geretteten Gäste wenig für das Spiel taten, hatten die Platzherren durch Ole Sievers (15.) und Bjarne Guth (30.) gute Chancen zum Führungstreffer. In der Halbzeitpause ordnete Antonino Sansone an, noch mehr ins Risiko zu gehen. Nur fünf Minuten nach dem Wiederbeginn wurden die Gastgeber dafür belohnt. Ole Sievers passte den Ball auf Bjarne Guth, der die Ruhe behielt und auf 1:0 stellte (50.). Mit einem Direktschuss verpasste Jannik Niepel zehn Minuten später nur knapp das 2:0. Kurz darauf kassierte der JFV den Ausgleich, als sich die Gäste durch das Zentrum kombinierten und erfolgreich abschlossen (67.). „Ich hatte den Eindruck, dass bei uns so langsam die Kräfte schwanden. Wir kannten dann auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen und wussten, dass uns der Punktgewinn ans Ziel bringt", verdeutlichte Antonino Sansone.

Seine Mannschaft investierte in der Schlussviertelstunde aber noch einmal viel, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen und wurde letztlich durch den Schlusspfiff erlöst. „Es ist schwierig einzuordnen. Sportlich betrachtet wären wir abgestiegen, am Ende muss uns das aber egal sein. Das Spiel gegen Cloppenburg war noch einmal ein Spiegelbild der Saison mit vielen guten, aber auch einigen schwachen Phasen. Insgesamt war es eine Spielzeit wie eine Achterbahn, zum Glück mit einem positiven Abschluss", bilanzierte Trainer Antonino Sansone, der den JFV nun verlässt. Er übernimmt bei den U14-Junioren von Hannover 96 den Posten des Co-Trainers.