Die einen wollen raus aus dem Keller der Tabelle, die anderen nicht weiter in diesen rutschen. Wenn die HSG Verden-Aller an diesem Wochenende in der Campushalle den Tabellenletzten HSG Stuhr empfängt, werden definitiv zwei wichtige Punkte verteilt. Das Wort Druck vermeidet Sascha Kunze. „Wir sind dran. Die letzten Spiele waren nicht so schlecht und unser Lazarett lichtet sich langsam“, hofft Verdens Trainer aber, dass nach dem Duell mit den von Sven Egelmann trainierten Gästen mal wieder zwei Punkte auf das Konto seiner Mannschaft wandern. Ein Fragezeichen steht laut Kunze noch hinter dem Einsatz von Juri Wolkow (krank). Für die HSG Stuhr, wo Sven Engelmann sein Traineramt nach dieser Saison an Mike Owsianowski abgibt, ist es bisher eine Saison zum vergessen. Ganze vier Zähler hat der Sechste des Vorjahres aktuell auf dem Konto. Einen davon allerdings aus dem 34:34 im Hinspiel gegen die HSG Verden-Aller. In Brinkum hatte den Domstädterin Anfang Dezember eine 27:23-Führung nicht zum Sieg gereicht.

Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr in Verden