Uli Mattfeldt stellte Verdens Sieg endgültig sicher. (Björn Hake)

Sascha Kunze hatte sich eine kleine Auszeit gegönnt. Vier Tage Sylt waren angesagt. Verpasst hat der Trainer der HSG Verden-Aller durch den Trip das Auswärtsspiel seiner Landesliga-Handballer beim TV Langen. Für Kunze hatte im Landkreis Cuxhaven Jörg Rosilius auf der Bank der HSG Platz genommen. Der Übungsleiter der Domstädter verfolgte den 39:37 (19:14)-Erfolg seiner Mannschaft am Live-Ticker. Er habe vor Aufregung bestimmt ein paar Löcher in den Teppich gelaufen, sagte Kunze.

Personell stand der Auftritt der Verdener unter keinem guten Stern. Neben Tim Härthe (verletzt) hatten sich Akteure wie Juri Wolkow, Oliver Schaffeld und Matthias Häfker kurzfristig abgemeldet. Aus der Reserve war der junge Frederik Beermann als Aushilfe dabei. Zumindest offensiv machten es die Gäste aber gut – sehr gut sogar. „39 Tore muss man in einem Auswärtsspiel erst einmal werfen“, gab Kunze aus der Ferne zu Protokoll.

Wie in der Vorwoche beim Erfolg gegen die HSG Stuhr präsentierte sich aufseiten der Gäste die Flügelzange mit Glenn Rades und Tim Intemann in guter Form. Rades war 14-mal erfolgreich, acht Treffer waren es für Intemann. Tobias Albert und zweimal Rades hatten die Gäste beim 8:5 (11.) erstmals mit drei Toren in Führung gebracht. Leon Thalmann baute diese mit seinem einzigen Treffer noch vor der Pause auf fünf Treffer aus – 18:13 (27.). In der zweiten Halbzeit pendelte sich die Führung bei drei Toren ein, ehe Uli Mattfeldt den Sieg mit dem 38:33 endgültig sicherte.