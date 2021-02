Der FSV Langwedel-Völkersen hat eine weitere Zusage eines Trainers vermeldet. Nachdem sich der Klub bereits mit Emrah Tavan darauf verständigt hatte, dass er das Bezirksligateam weiterhin coachen soll, wurde nun auch für die zweite Mannschaft Klarheit geschaffen. Demnach bleibt der bisherige Coach, Sascha Lindhorst, ebenfalls an Bord. „Mit dem Team und Vorstand wurde kurz gesprochen. Groß zur Diskussion stand da aber nichts“, sagte FSV-Herrenobmann Henrik Früchtenicht auf Nachfrage. „Wir sind froh, dass er verlängert. Aufgrund seiner Erfahrung und Qualität ist es schon fast Luxus, so einen Trainer für die zweite Herren zu haben. Es ist ein gutes Zeichen. Jetzt können wir planen.“ Der erfahrene Trainer belegt mit dem FSV Langwedel-Völkersen II in der aktuell unterbrochenen Saison den zehnten Rang der Kreisliga Verden.