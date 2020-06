Aus beruflichen Gründen verlässt Sascha Nijland den TSV Daverden. (Archivbild)

Das war ein kurzes Gastspiel: Nach nur einer Saison kehrt Sascha Nijland dem Handball-Verbandsligisten TSV Daverden wieder den Rücken. Neben dem Linkshänder hat auch dessen Mutter Ela ihre Zelte bei den Grün-Weißen abgebrochen. Ela Nijland hatte TSV-Trainer Ingo Ehlers als Physiotherapeutin unterstützt. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus dem Lager der Grün-Weißen: Jannis Elfers bleibt dem Tabellensiebten der Saison 2019/2020 nun doch erhalten. Eine berufliche Veränderung habe Linkshänder Elfers zum Umdenken veranlasst, erklärt Ehlers: „Jannis ist als Lehrer von Celle nach Oldenburg versetzt worden. Mit der Teilnahme am Training wird es wohl weiterhin schwierig bleiben, bei den meisten Spiele will er aber dabei sein.“

Sascha Nijland war vor dem Beginn der vergangenen Saison vom TuS Rotenburg aus der Oberliga in den Landkreis Verden zum TSV Daverden gewechselt. Es war bei Weitem nicht der einzige Wechsel des 1,97 Meter großen Stuckenborstelers: Mit 19 Jahren war Nijland vom TV Schiffdorf zum TV Sottrum gekommen, blieb dort aber nur eine Saison. Über den damaligen Verbandsligisten TSV Daverden ging es nach der Spielzeit 2013/2014 weiter zum Drittligisten SG VTB/Altjührden. Nach einem einjährigen Intermezzo bei den Friesländern kehrte er zum TV Sottrum zurück, von dort ging es dann weiter zum TuS Rotenburg und schließlich wieder nach Daverden.

Für einen anderen Verein werde Sascha Nijland in der kommenden Spielzeit allerdings nicht auflaufen. Das habe er ihm versichert, betont Ingo Ehlers. „Durch die Corona-Krise ist Sascha als Berufskraftfahrer nun vermehrt im Ausland unterwegs, es bleibt keine Zeit mehr für Handball“, erläutert der Coach des TSV den Grund für den Ausstieg. „Das ist natürlich sehr schade und schon ein weiterer Nackenschlag“, bedauert Ingo Ehlers die Entscheidung. Auch der Abgang von Ela Nijland schmerze. „Ela war fast bei jeder Trainingseinheit dabei und so etwas wie die gute Seele. Es war aber zu erwarten, dass sie geht, wenn Sascha nicht mehr bei uns spielt.“ Sascha Nijland ist nach Linksaußen Erik Beuße (beruflich in Südafrika) und Mittelmann Simon Bodenstab (Elsflether TB) der dritte Spieler aus der Stamm-Crew, der Trainer Ingo Ehlers in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung steht. Als Zugang konnte der Klub bisher Lars Koröde präsentieren. Der junge Außenspieler kommt vom Landesligisten HSG Verden-Aller.

Erstmals wieder im Training

An diesem Donnerstag bittet Ingo Ehlers seine Spieler erstmals wieder zum Training. „Ein bisschen Kicken und die Vorstellung der Vorbereitung stehen auf dem Programm", erläutert der 46-Jährige. Anfang Juli soll es dann richtig losgehen. Obwohl der TSV Daverden dann bis zu den Sommerferien drei Wochen die Halle nutzen könne, bevorzugt Ehlers Freiluft-Einheiten. „Wir dürfen drei Wochen in die Halle, dann steht die aufgrund der Grundreinigung in den Sommerferien drei Wochen nicht zur Verfügung, da gehe ich lieber gleich in den Wald“, hätte der Trainer im Sommer gerne früher die Halle genutzt.

Mit externen Zugängen rechnet Ingo Ehlers in diesem Sommer nicht mehr. Man werde die entstandenen Lücken aus den eigenen Reihen schließen müssen, blickt der Coach nicht ohne Sorgen in Richtung neue Spielzeit. Auf welche Gegner der TSV Daverden genau in seiner zweiten Saison in der Verbandsliga treffen wird, will der Verband erst dann bekannt geben, wenn feststeht, wann in den Hallen wieder ein regulärer Spielbetrieb möglich ist.